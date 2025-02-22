Almanya hakkında konuşmadı: ‘Onlara şans dilerim’

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Beyaz Saray’daki basın toplantısında bir muhabir kendisinin Almanya’da yapılacak seçimlerle ilgili ne düşündüğünü sordu. Trump bu konuda topa girmek istemedi ve “Onlara şans dilerim” demekle yetindi. Ardında da “Bizim kendi problemlerimiz var” diyerek herhangi bir yorumda ve değerlendirmede bulunmak istemedi. Trump bu konuda yorumda bulunmazken, geçen haftalarda en yakın danışmanlarından olan Amerikalı milyarder Elon Musk, Alman sağ popülist AfD’ye tam destek verdi. “Almanya’yı ancak AfD kurtarır” paylaşımında bulunan Musk, video konferans yöntemiyle katıldığı seçim kampanyasında da AfD’ye hayran olduğunu vurguladı.

“AfD Almanya’nın çok iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele veriyor” diyen Musk, kendisinin olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump’ın da AfD’yi desteklediğine inandığını söyledi. Alman kültürünün binlerce yıllık bir geçmişi ve geleneği bulunduğunu hatırlatıp, Almanya’da insanların Alman olmaktan gurur duymalarının önemli olduğunun altını çizerken, Almanlara “Alman olmaktan gurur duyun!” çağrısında da bulundu. Ayrıca sosyal medyadaki bir paylaşımında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i ‘anti-demokrat zalim’ ve Başbakan Olaf Scholz’u da ‘yeteneksiz, aciz budala’ olarak nitelemişti.