Almanya güzelini seçti: Valentina Busik!

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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rust beldesindeki finalde, eskisi gibi sadece güzellik değil, karizma, başarı ve diğer kadınlara örnek olma da değerlendirilirken, dermatoloji uzmanı Valentina Busik, izleyiciler tarafından 2025 Almanya Güzeli seçildi. “Yarışı kazandığıma inanılmaz derecede sevindim” diyen Almanya Güzeli, “Henüz 5 yaşındayken böbreğimi kaybetmek üzereydim. Daha o zaman kafaya hekim olmayı koydum. Ve şimdi doktorum. Ameliyat yapmayı da çok seviyorum” dedi.

