Almanya güzelini seçti: Valentina Busik!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 17:23
Almanya’da binlerce kadın arasından finale kalan 9 güzelden biri olan Kazakistan kökenli 27 yaşındaki Valentina Busik, “Miss Germany 2025” Almanya güzeli seçildi.
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rust beldesindeki finalde, eskisi gibi sadece güzellik değil, karizma, başarı ve diğer kadınlara örnek olma da değerlendirilirken, dermatoloji uzmanı Valentina Busik, izleyiciler tarafından 2025 Almanya Güzeli seçildi. “Yarışı kazandığıma inanılmaz derecede sevindim” diyen Almanya Güzeli, “Henüz 5 yaşındayken böbreğimi kaybetmek üzereydim. Daha o zaman kafaya hekim olmayı koydum. Ve şimdi doktorum. Ameliyat yapmayı da çok seviyorum” dedi.YAPAY ZEKAYLA ANLAŞILABİLİR SİSTEM GELİŞTİRİYOR
Genelde doktorların hastalarıyla konuşurken tıbbi terimler kullandıklarını ve hastaların da onları anlamakta zorlandıklarını belirtirken, “Ben bunu değiştirmek istiyorum” dedi. Valentina Busik, yapay zeka yöntemiyle doktorların anlattıklarını anlaşılabilir kelimelerle hastalara aktaracak bir sistem geliştirmekte olduğunu ve bu sayede insanların anlayamama korkusunu gidereceğini de söyledi. Miss Germany 2025
seçilen Valentina Busik, gelecek yıl ülke genelinde seyahat ederek binlerce kadınla buluşacağını ve rüyalarını gerçekleştirebilmeleri için onları etkileyerek yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.