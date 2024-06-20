Almanya güçlü ama halkı değil

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ECB araştırmasına göre, Avrupa’da ortalama servete sahip kişiler bazında en güçlü ülke 739 bin ile Lüksemburg. 2’nci sırada 333 bin ile Malta, 3’üncü sırada 315 bin ile İrlanda yer aldı. Fransızların 185 bin Euro ile 8’inci sırada yer aldığı araştırmada Almanlar 106 bin Euro ile 15’inci sırada konumlandı. Almanya’nın devlet olarak dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olmasına rağmen halkın ortalama servetinin düşük olmasının nedenleri ise şöyle sıralandı:

* Almanlar çok mülk sahibi değil. Alman hanelerinin sadece yaklaşık yüzde 42’si sahip olduğu evde yaşıyor.

* Ayrıca sosyal devlet gelişmiş olduğu için başka ülkelere kıyasla daha az tasarruf yapılıyor. Üstelik tasarruf yaparken de hisse senetlerine ve borsada yatırım yapmak yerine Almanlar paralarını banka hesaplarında tutmayı tercih ediyor.

* Nüfusun gelir bakımından düşük alt yarısının neredeyse kayda değer hiçbir varlığı yok. Üstelik bu grup, zayıf ekonomi ve ücret gelişimi durumunda herhangi bir ilerleme kaydedemiyor.

Peki bu durum nasıl değişebilir? Bild gazetesinde tavsiyelerde bulunan ekonomi uzmanı Daniel Stelter, daha az vergi, daha fazla eğitim ve ev, daire ve hisse senedi satın almaya yönelik teşvikler önerdi. Stelter, mülk sahibi olanlar için emlak devir vergisini kaldırarak mülk satın almayı kolaylaştırmayı tavsiye ederken, buna ek olarak, hisseler beş yıl süreyle elde tutulduğunda sermaye kazançlarının da vergiden muaf olmasını istedi. DIW Enstitüsü Başkanı Ekonomist Marcel Fratzscher ise şirket kurmanın teşvik edilmesi önerisinde bulundu. Böylelikle genç yaşta para kazanmaya başlanacağını belirten Fratzscher, “Daha fazla girişimciliği ve servet yaratmayı mümkün kılmak için ebeveynlerinden maddi destek almayan gençler için bile 20 bin Euro’luk bir fırsat hesabı oluşturulmalıdır” dedi.