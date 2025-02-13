‘Almanya göç ülkesi, ama...’

Haberin Devamı

MERZ, “Geçmişte, Almanya’nın birçok bölgesindeki refah, göçmenler olmadan bu şekilde mümkün olamazdı” dedi. Ancak Merz, göç politikasında ayrım yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Hangi göçü istediğimizi sorgulamalıyız. İşgücü piyasamıza göçü mümkün kılmalıyız, ancak sosyal sistemlerimize yönelik göçü ciddi şekilde azaltmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘MESELE GÜVENLİK DUVARI İNŞA ETMEK DEĞİL...’

Merz, ocak ayı sonunda Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) göç politikası önergesi için yapılan oylamada aldığı eleştirilere rağmen bu duruşunu koruduğunu vurguladı. Söz konusu oylamada, AfD’nin de önergeye destek vermesiyle çoğunluk sağlanmıştı. Merz, bu konuda “Mesele bir güvenlik duvarı inşa etmek değil, duvarın arkasındaki yangının tüm Almanya’ya yayılmasını önlemektir” dedi.

Haberin Devamı

PROTESTO ETTİLER

Etkinliğin düzenlendiği Neubrandenburg şehir merkezindeki Eğitim ve Kültür Evi’nin önünde toplanan çeşitli gruplar, Merz ve CDU’nun politikalarını protesto etti. Müzik eşliğinde slogan atan protestocular, göçmen politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Etkinlik öncesinde Merz, CDU Mecklenburg-Vorpommern eyalet Başkanı Daniel Peters ve CDU milletvekili Philipp Amthor ile birlikte bir Caritas huzurevini ziyaret ederek hemşirelerle görüşüp sakinleri selamladı.