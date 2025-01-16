Almanya göç raporu açıklandı: Ukrayna ilk sırada

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BU azalma, özellikle Ukrayna’dan gelen mültecilerin sayısındaki düşüşten kaynaklandı. 2022’ye kıyasla yabancı uyruklu kişilerin Almanya’ya göçü yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı. BAMF Araştırma Merkezi yetkililerinden Dr. Susanne Worbs, “2023’te sadece 276 bin kişi Ukrayna’dan Almanya’ya göç etti, ancak Ukrayna hâlâ göçmenlerin başlıca geldiği ülkeler arasında ilk sırada” dedi. Rapora göre, 2023’te Almanya’da yaşayan 24.9 milyon kişinin en az bir ebeveyni ya da kendisi yabancı kökenli. Bu, nüfusun yüzde 29.7’sine denk geliyor. 2021 yılına göre bu oran yüzde 2.4 oranında arttı. Göçmen kökenlilerden yarısına yakını Alman vatandaşı olurken, üçte ikisi ise bizzat Almanya’ya göç etmiş durumda.

SIĞINMA BAŞVURUSUNDA ARTIŞ

2023’teki göç hareketlerinin yüzde 63.4’ü Avrupa Birliği (AB) içindeki ülkelere ya da bu ülkelerden gerçekleşti. Göçmenlerin en çok geldikleri ülkeler arasında yüzde 13 ile Ukrayna, yüzde 9.8 oranıyla Romanya ve yüzde 6.5 oranıyla Türkiye yer aldı. Buna karşın, Almanya’dan ayrılanların büyük çoğunluğu da Avrupa ülkelerine göç etti. İlk sıralarda Romanya, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan bulunuyor.

2023 yılında Almanya’ya toplam 329 bin 120 ilk sığınma başvurusu yapıldı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 51.1 artış gösterdi. Sığınmacıların geldiği ülkeler sırasıyla yüzde 31.2 ile Suriye, yüzde 18.6 ile Türkiye ve yüzde 15.6 ile Afganistan oldu. 2024’te ise sığınma başvurularında yaklaşık 100 bin kişilik bir düşüş yaşandı. 2023’te Almanya’da, AB dışından gelen 72 bin 400 kişiye çalışma izni verildi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 0.9 oranında bir azalmaya denk geliyor. Eğitim göçü de yaklaşık yüzde 2.7 oranında azaldı, ancak yine de 40 binden fazla öğrenci eğitim için Almanya’ya geldi.