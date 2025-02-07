‘Almanya geriye gidiyor’ dedi, ödülü reddetti

Haberin Devamı

YEREL basındaki haberlere göre, sanatçı Armaly, Berlin Sanat Akademisi’ne ödülü reddettiğine dair mektup yazdı. Mektubunda, Almanya’nın resmi kültür politikasının ‘ırkçı, kayıtsız ve giderek gerici’ hale gelmesi nedeniyle ödülü reddettiğini belirten Armaly, Filistin hakları için kampanya yürütenleri susturmayı amaçlayan resmi kültür politikasında birkaç yıldır devam eden ‘gerici bir değişimden’ şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Sanatçı ayrıca, ‘Almanya’da endişe verici bir sansür eğilimi’ olduğunu kaydetti. Berlin Sanat Akademisi, Berlin’de yaşayan Arap kökenli Amerikalı bir multimedya sanatçısı Armaly’ın ödülü reddettiğini duyurmasından ardından, bu yıl ödülün verilmeyeceğini açıkladı. Kaethe Kollwitz Ödülü, 1960’tan bu yana görsel sanatçılara veriliyor ve 12 bin Euro’luk para ödülünü içeriyor.