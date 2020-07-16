‘Almanya, FETÖ için güvenli bir liman oldu’

FETÖ terör örgütünün son dönemlerde yurt dışı yapılanmasına önem verdiğini ve yine sinsice örgütlendiğini belirten Büyükelçi Aydın, şöyle konuştu: “Darbenin ele başlarının iadesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Almanya’dan iadelerini talep ettiğimiz bir kısmı lider kadro olmak üzere 77 kişi hakkında olumlu bir dönüş olmadı. Örgütün para transferinin engellenmesi amacıyla mal varlıklarının dondurulmasını talep ettiğimiz FETÖ ile bağlantılı 91 kişi hakkında da, FETÖ’nün Almanya’da terör örgütü olarak kabul edilmediği gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmadığını paylaşmak isterim. FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu ülkelerden biri Almanya. FETÖ için Almanya cazip bir ülke olmuş ve örgüt burada kendisine geniş bir alan yaratmıştır. Sinsi çalışmalarını genişletti. Almanya’da 110’dan fazla sözde eğitim kurumuna sahipler. Çok sayıda ışıkevi kurdular. FETÖ ile bağlantılı olarak kapatılan eğitim kurumunun sayısı sekiz. Eğitim kurumlarının bazıları velilerin çocuklarını alması sonucu kapandı. FETÖ okullarındaki Türk öğrencilerin sayısı giderek azalıyor. Bu da bize Türk toplumunun ezici çoğunluğunun FETÖ ile arasına mesafe koymasıyla örgütün Almanya’da zemin kaybetmeye başladığını göstermektedir.”





‘GERÇEK YÜZÜNÜ SAKLIYOR’

“FETÖ’nün iç yüzünün ortaya çıkması için örgütün Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmeye alınması gerekir. Mutlak bir gizlilikle hareket eden bu yapının Alman makamlarından aldığı desteklerle işletmeye devam ettiği okullarda örgüte hem insan kaynağı hem de mali kaynak sağladığı sır değildir. Örgüt gerçek yüzünü saklayarak Alman kamuoyuna kendisini dinler arası diyalog yanlısı, laik, barış ve demokratik sivil toplum kuruluşu olarak tanıtmaya devam etmektedir. Maalesef Almanya bu dönemde dünyanın her yerinden kendisine yer arayan imam, hakim, asker, savcı, diplomat, öğretmen ve diğerleri için sığınacak güvenli bir liman haline gelmiştir. Aralarında darbe girişimine katılmakla birlikte bir kısmı da örgütün lider kadrosunda yer alan FETÖ’cülerin adalet önünde hesap vermeden ellerini kollarını sallayarak bu ülkede gezmeleri büyük bir talihsizliktir.”





‘BİLGİ PAYLAŞMIYORLAR’

“Son dört yılda Almanya’ya sığınan 34 bin 354 Türk’ün önemli bir kısmının FETÖ üyesi olduğu tahmin ediliyor. İltica talepleri kabul edilenlerin oturma ve çalışma izni de alarak adalet önünde hesap vermeden rahat bir şekilde yaşama imkânına kavuşması kabul edilemez. Alman makamları bu konularda bilgi paylaşımında bulunmuyor. Suçluları himaye etmenin suça iştirak etmek olduğu unutulmamalı. Almanya’da ‘Kültürlerarası Diyalog Forumu’ adı altında Berlin eyalet hükümetinin yanı sıra federal hükümet tarafından 10 milyon Euro mali destek sağlanan projenin temel atma çalışmaları başlatılmıştır. Dört yılda her düzeyde yaptığımız temaslarda FETÖ’nün terör örgütü olduğunu, FETÖ’nün kendisini sadece eğitim ile uğraşan toplumsal bir hareket olarak tanıttığını ve gizlediğini, gerçek yüzünün farklı olduğunu, sinsi bir örgüt olduğunu ve terör faaliyetleri için eleman devşirdiğini, esasen Almanya için de güvenlik tehdidi oluşturduğunu somut örnekleriyle izah ediyoruz. Almanya’nın, dünyanın her yerinden kaçan FETÖ mensupları için korunaklı sığınak haline gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ısrarla dile getiriyoruz.”





GAZİ ANILARINI ANLATTI

‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’ adıyla büyükelçilik binasında gerçekleşen anma gecesine salgın nedeniyle sadece 80 vatandaş katılabildi. 1.5 metre sosyal mesafe ve maske kuralına tüm katılımcıların uyduğu etkinlikte, 15 Temmuz gazisi Aydoğan Onmaz o gece yaşadıklarını anlattı. Onmaz’ın bacağından vurulduğunu ve aldığı kurşun yarası nedeniyle yüzde 15 oranında iş göremez durumunun oluştuğunu belirten Büyükelçi Aydın, “Bugün FETÖ darbesi gerçekleşmemiş olmasında, barış ve huzur içinde özgürce yaşıyor olmamızda, şehitlerimiz ve Aydoğan Onmaz gibi gazilerimizin önemli katkısı var” dedi. Onmaz da darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatırken, kendisini bir yüzbaşının vurduğunu söyledi. Gecede darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı kısa film gösterilirken, şehitler için dua edildi. Anmaya katılanlar Anadolu Ajansı’nın darbeyi anlatan fotoğraf sergisini de gezdi.

Aydoğan Onmaz