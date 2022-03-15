Almanya F-35’ler için resmen düğmeye bastı

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ALMANYA’da hükümet, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında eskimiş Tornado uçaklarının yerine Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 savaş uçağı satın almaya karar verdi. Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ‘nükleer katılım görevini ifşa etmek üzere’ F-35’lerin satın alım sürecinin başlatıldığını açıkladı. NATO’nun nükleer caydırıcılık ilkesi uyarınca ‘nükleer katılım’, üye ülkelerin gerekli durumlarda atom bombası taşıma kapasiteli savaş uçaklarıyla harekete geçebilmesini öngörüyor. Savunma Bakanı Lambrecht, “F-35’lerin aynı zamanda NATO müttefikleri ve Avrupa’daki diğer partnerlerle eşsiz bir iş birliği potansiyeli oluşturduğunu” söyledi.

RUSYA VURGUSU

Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına gönderme yaparak “Bu tür bir saldırganlığa karşı tek yanıtın NATO’nun kararlılığı ve inandırıcı bir caydırıcılık olabileceğini” vurguladı. Bu nedenle F-35 kararının alternatifinin bulunmadığını belirten Gerhartz, F-35’in dünyanın en modern savaş uçağı olduğunu, Avrupa’daki pek çok partnerin de seçimini F-35’ten yana yaptığını kaydetti. Gerhartz, F-35’lerin NATO hava sahasının güvenliğinin sağlanması ve gerekli durumlarda savunulabilmesi kabiliyetini güçlendireceğini ifade etti.