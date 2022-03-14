Almanya F-35 savaş uçağı alacak!

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ALMANYA’nın ilk başta 35 adet F-35 savaş uçağı alınacağı bildirildi. F-35’ler kendi alanında en modern savaş uçakları arasında gösteriliyor. Şimdiye kadar kullanılan Tornadolar, ancak yüksek çaba ve maliyetle aktif halde kullanılıyordu. Tornodolar, Alman Ordusu’nda elektronik hava muharebesi, düşman hava savunma pozisyonlarının bozulması, bastırılması için de kullanıldı.

15 ADET DAHA EUROFIGHTER ALINACAK

Alman Haber Ajansı, hükümetin projenin gelişimine göre 15 adet daha fazla Eurofighter satın alınacağını da duyurdu. Ukrayna savaşının başlamasından sonra Başbakan Olaf Scholz, orduya 100 milyar euro ek bütçe ayrılacağını açıklamıştı. Almanya ayrıca yılda gayri safi milli hasılasının yüzde 2’sini savunmaya ayıracak.

ENVANTERDE 85 ADET TORNADO VAR

Alman hava kuvvetlerinde eskimiş uçaklar önemli bir sorun olarak görülüyor. Ordu envanterinde yaklaşık 85 adet Tornado bulunuyor. 143 Eurofighter uçağından ise 33’ü ilk sevkıyattaki eski uçaklardan oluşuyor. Üç yıl önce Alman Ordusu’nun hava kuvvetlerinin modernizasyonu için Boeing üretimi F-18’ler ve Avrupa yapımı Eurofighterlarda karar kıldığı ve F-35 seçeneğini tamamen devre dışı bıraktığı kamuoyuna yansımıştı. Başbakan Olaf Scholz ile Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in Ocak ayında yaptığı bir görüşme sonrasında ise F-35’lerin incelenmesi talimatı verildi. F-35’lerin nükleer silah taşıma kapasitesi bulunduğu ve elektronik savaş için de sınırlı olarak teçhizatlandırılmış olduğu belirtiliyor.

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‘SİNERJİ EFEKTİ’ YARATACAK

Alman hükümetinin hava kuvvetlerinin modernizasyonunda F-35’lerde karar kılması, Almanya ve Fransa’nın İspanya’nın üzerinde çalıştığı Geleceğin Hava Muharebe Sistemi (FCAS) çerçevesinde yeni bir savaş uçağı projesinin akıbeti konusunda soru işaretleri yaratıyor. dpa’nın haberine göre federal hükümet ise Avrupalı başka NATO müttefiklerinin de F-35 kullandığı ve bu bakımdan bir ‘sinerji efekti’ yaratmanın mümkün olduğu fikrini taşıyor. Resmi olarak hiçbir zaman doğrulanmasa da Almanya’nın Büchel kentinde ABD’ye ait 20 adet B61 tipi nükleer bomba bulunduğu tahmin ediliyor. Bu silahların şimdiye kadar Alman Tornado savaş uçaklarınca taşınması mümkündü. Tornadoların yerini alacak uçakların da aynı kapasitede olması isteniyordu.