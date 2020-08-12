Almanya endişeli

ALMANYA’da temmuz ayı sonundan itibaren artışa geçen korona vakaları son 24 saatte zirve yaptı. Salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 1226 yeni korona vakası tespit edildiğini açıkladı. Ölenlerin sayısı toplam 9 bin 207’ye ulaştı. En fazla artış bir günde 413 yeni korona vakasıyla Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde. Bavyera 236 yeni vakayla ikinci, Baden Württember 79 yeni vakayla üçüncü sırada. Eyaletler maske şartına uymayanlara ağır ceza için harekete geçti.

150 EURO HEMEN

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti otobüs, metro, tren, tramvay gibi kamu taşıma araçlarında maske mecburiyetini ihlal edenlere 25 Euro olan para cezasını 150 Euro’ya çıkardı. Cezayı polis hemen olay yerinde tahsil edecek. Diğer eyaletlerde de maske ihlaline karşı ağır para cezası gündemde. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn vaka artışını endişe verici olarak niteledi ve “Çok, çok dikkatli olmamız lazım” çağrısı yaptı. Spahn vaka sayısını sağlık idarelerinin kapasitesini aşmaması için belirli bir sınırda tutmak gerektiğini belirtti.

EĞLENCELER VE SEYAHATLER

Sağlık Bakanı Spahn vaka artışına seyahatten dönenler, eğlence partileri ve aile içindeki kutlamaların en çok sebebiyet verdiğine işaret etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı İspanya’nın başkenti Madrid ile Bask bölgesini seyahat uyarısı kapsamına aldı. Almanya’da en yüksek korona vakası bir günde 6 bin ile nisan ayında yaşanmıştı. 9 Mayıs’ta 1251 olan vakalar 10 Mayıs’tan itibaren düşüşe geçmişti. Haziranda günlük vaka sayısı 200, 300’lere düşerken, temmuz ayı sonundan itibaren tekrar yükselişe geçti.