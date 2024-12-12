Almanya elektrikli hedefinden uzakta!

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BUNUN nedeni ise toplumdaki elektrikli araçlara yönelik şüpheci yaklaşım gösteriliyor. Deloitte danışmanlık şirketi 2030 yılında 11 milyon elektrikli araç hedefine dair tahminlerini birçok faktörü göz önünde tutarak gerçekleştirdi. Bu faktörler arasında elektrik ve benzin fiyatlarının yanı sıra araç sigortası maliyetleri ve teşvikler de bulunuyor.

ŞARJ İÇİN KREDİ FİNANSE ETMEK İSTİYOR

SPD, Yeşiller ve FDP partilerinin yer aldığı mevcut koalisyon, Almanya’yı elektrikli mobilitede lider pazar yapmayı amaçlıyordu ve bu doğrultuda 2030 yılına kadar 15 milyon tam elektrikli aracın trafiğe çıkmasını hedeflemişti. Ancak bu hedefe hibrit motorlu araçlar dahil edilmemişti. 1 Ekim 2024 itibarıyla Almanya’da trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı sadece 1.6 milyon olarak kaydedildi. Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise, Alman otomobil endüstrisini desteklemek amacıyla şarj kredileri ve vergi teşvikleri ile elektrikli otomobil alımını artırmak istiyor. E-araba sahiplerinin en azından belirli bir süre için araçlarını şarj etmek için mali destek almaları önerildi. Funke Mediengruppe gazetesinde yer alan habere göre, Federal Ekonomi Bakanlığı’nın konseptinde, “Elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmek için kamuya açık şarj noktalarında şarj için 1.000 Euro’luk bir şarj kredisini finanse etmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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ELEKTRİKLİDE LİDER ÇİN

Şirketin yaptığı bir ankete göre, halk elektrikli araçlar konusunda bölünmüş durumda. Bin kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 40’ı Avrupa Birliği’nin 2035’ten itibaren benzinli araç satışını yasaklama planını olumlu bulurken, yüzde 36’sı bu kararı kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi. Geriye kalan yüzde 24’lük kesim ise karara karşı nötr bir yaklaşım sergiliyor. Ancak Deloitte danışmanlarına göre, elektrikli araçların uluslararası alanda yaygınlaşması kaçınılmaz. Uluslararası elektrikli araç pazarına bakıldığında ise şu anda liderliğin Çin’de olduğu görülüyor. Alman hükümeti, 2023 yılının Aralık ayında bütçe sorunları nedeniyle elektrikli araçlara verilen teşvikleri aniden kaldırdı. Bu durum, satışlarda ciddi bir düşüşe yol açtı. Deloitte’un otomotiv bölümü başkanı Harald Proff, “Elektrikli mobilitenin kabul görmesi için güvenilir çerçeve şart. Şirketler, planlama güvenliğine ihtiyaç duyuyor” diyerek hükümetin kararlarının sektör üzerindeki etkisine dikkat çekti.