Almanya ekonomisinde karamsar tablo

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EKONOMİ Danışmanları Kurulu’nun yıllık raporuna göre, Almanya ekonomisi halen durgunluk içerisinde. Rapor, Almanya’nın hem kısa vadeli konjonktürel hem de uzun vadeli yapısal sorunlar nedeniyle büyüme gösteremediğini ortaya koyuyor. Özellikle sanayi üretimi ve katma değerdeki gerilemeyle birlikte yatırımlarda da düşüş yaşandığı belirtildi. Küresel ekonominin toparlanmasına rağmen Almanya’nın ihracatının beklenen seviyelerde artmaması dikkati çekiyor. Wirtschaftsweisen Başkanı Monika Schnitzer, Almanya’da yıllardır hem siyasi hem ekonomik alanda ihmal edilen konuların bulunduğunu belirtti. Raporda, devletin geleceğe yönelik kamu harcamalarına öncelik vermesi gerektiği ve özellikle ulaşım altyapısı, savunma ve eğitim gibi alanlarda daha fazla yatırım yapılmasının toplumsal fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

Raporda, artan reel maaşlara rağmen özel tüketimin de toparlanmadığı vurgulandı. Halkın, enflasyon oranlarındaki düşüşe rağmen harcamalarını kısmaya devam ettiği, bunun da yüksek tasarruf oranlarıyla kendini gösterdiği ifade edildi. Uzmanlar, tüketicilerin ekonomik geleceğe dair karamsar beklentilerinin ve reel maaş artışlarının yavaşlamasının, 2025 yılında da özel tüketim harcamalarını sınırlı tutacağını belirtti. Ayrıca, gelecek yıl enflasyon oranının yüzde 2.1 olacağı öngörülüyor.Alman hükümeti de ekim ayında yayımladığı sonbahar raporunda, 2024 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1.1 olarak revize etti ve ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleri, iş teşvikleri ve enerji fiyatlarında indirimleri içeren bir büyüme paketi hazırlığı içinde olduğunu duyurdu. Ancak, koalisyon hükümetinin dağılması nedeniyle bu planların hayata geçirilip geçirilemeyeceği belirsizliğini koruyor.