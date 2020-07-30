Almanya ekonomisi yüzde 10 küçüldü

ÜLKEDE son 50 yılda ilk kez ekonomik rakamların bu kadar olumsuz olduğu belirtildi. 2009 yılında yaşanan dünya finans krizinde Avrupa’nın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen Alman ekonomisi yüzde yüzde 7.9 oranında küçülmüştü. Ekonomistler meydana gelen küçülme nedeniyle Alman ekonomisinin ciddi bir durgunluk yaşadığına işaret etti. Ekonomiyle ilgili rakamlar bugün Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklandı.

İŞSİZLİK SAYISI 2 MİLYON 910 BİN

Açıklamada ihracat ve ithalatın da düştüğü belirtilirken, özel tüketim harcamaları ve yatırımların da düştüğüne işaret edildi. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise ekonomik küçülme oranı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11.7 olarak kaydedildi. Almanya’da koronavirüs etkisiyle işsiz sayısı temmuz ayında da attı. Temmuz ayında 57 bin kişi işini kaybetti. Ülkede işsiz sayısı 2 milyon 910 bine yükseldi. Geçen yıl temmuz ayı sonu itibariyle karşılaştırıldığında işsiz sayısı bir yılda 670 bin arttı. Almanya’da Kovid-19 salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı ise 6 milyon 700 bini buldu.

İKİNCİ DALGAYA BAĞLI

Uzmanlar ekonominin yeniden toparlanmasının koronavirüsün seyrine bağlı olduğunun altı çizdi. İkinci dalganın yaşanmaması durumunda yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin toparlanabileceği kaydedildi. Kovid 19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan kısıtlamalar mayıs ayından itibaren gevşetilmişti. Gevşetilme sayesinde ekonomi iyileştirme sürecine girdiği belirtildi. Başbakan Angela Merkel hükümeti koronavirüs krizi nedeniyle 130 milyar Euro’luk destek paketi açıklamıştı. Geçici olarak katma değer vergisi de yüzde 19’dan yüzde 16’ya çekilmişti.