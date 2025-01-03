Almanya ekonomisi için 2025, belirsizliklerle dolu

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2024 yılında Almanya ekonomisi nasıldı?

“Almanya için durgunluk, daralma ve yapısal sorunlarla geçti. Yıl boyunca ekonomide büyümeyi destekleyecek reformlar yapılamadı. Bununla birlikte, enerji ve ham madde maliyetlerinin yüksekliği, demografik yaşlanma ve eleman eksikliği gibi sorunlar çözülemeden kaldı. Hükümetin öngördüğü ekonomik reformlar, koalisyonun dağılması nedeniyle hayata geçemedi.”

Yeni yılda Almanya ekonomisi hakkındaki beklentiler neler?

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“Almanya’nın 2025 yılında ekonomisi düşük büyümeye devam edecek. Saygın ekonomi enstitülerinden IW’nin tahminlerine göre, büyüme yüzde 0.1 seviyesinde kalacak. DIHK gibi önde gelen kuruluşlar, Almanya’nın yapısal krizlerini vurgulayarak ekonomik durgunluğun süreceğini belirtiyor. G7 ülkeleri arasında ekonomisi daralan tek ülke olacağı tahmin edilen Almanya, seçimlerin de etkisiyle ekonomik belirsizliklere açık bir dönem yaşayacak. Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikası yatırımları zorlaştırıyor ve küresel jeopolitik gelişmeler Almanya’nın ihracata bağlı ekonomisini doğrudan etkiliyor.”

GÜMRÜK VERGİSİ ZORLAYACAK

Peki Donald Trump’ın ABD Başkanlığı Alman ekonomisini nasıl etkiler?

“Donald Trump’ın özellikle ithalatçı ülkelere yönelik gümrük vergisi artırımı politikası, Almanya’nın otomotiv, makine ve ilaç sanayisi gibi önemli sektörlerini etkileyecek. Bu politikalar, Alman şirketlerini ABD’de yatırım yapmaya zorlayacak. Bu da Almanya’nın çalışan ve yatırım kaybı yaşamasına neden olabilir.”

Hangi sektörler daha fazla etkilenecek?

Almanya’nın en büyük sanayi dalı olan otomotiv endüstrisi, elektrikli araç pazarındaki durgunluk ve yüksek rekabet nedeniyle krizde. Volkswagen, Mercedes ve Bosch gibi büyük şirketler, işçi çıkarma ve maaş kesintileri gibi önlemlere başvurdu. Benzer şekilde, artan inşat maliyetleri ve yüksek faiz oranları konut inşaatını ve yatırımları baltalıyor.

YAPISAL SORUNLAR ÇÖZÜLMELİAlmanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl yorumlarsınız?2023 yılında 50 milyar Euro’ya ulaşan Almanya-Türkiye ticaret hacminin, 2025’te de bu seviyelerde devam etmesi bekleniyor. Almanya’nın Türkiye’deki doğrudan yatırımları artış gösterirken, Türk yatırımcıların Almanya’daki etkinliği de sürekli genişliyor. İki ülke arasındaki tarihsel bağlar ve ekonomik çıkarlar nedeniyle bu ilişkiler güçlenerek devam eder.2025 yılı, Almanya ekonomisi için hem zorlu hem de belirsizliklerle dolu bir yıl olacak gibi görünüyor. Ekonominin önündeki yapısal sorunların çözülmesi ve uluslararası belirsizliklere karşı etkili politikalar geliştirilmesi, Almanya’nın ekonomik geleceğini belirleyecek kritik adımlar olacak.