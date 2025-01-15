Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor

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BERLİN’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal İstatistik Kurumu Başkanı Ruth Brand, 2024 yılında ekonomik büyümenin önünde birçok konjonktürel ve yapısal engelin bulunduğunu vurguladı. Brand, “Alman ihracat ekonomisi önemli pazarlarda giderek artan rekabet baskısı altında. Bunun yanı sıra yüksek enerji maliyetleri, faiz oranlarının uzun süredir yüksek seviyede seyretmesi ve ekonomik belirsizlikler Alman ekonomisini olumsuz etkiledi” dedi.



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2024 yılında sanayide ve inşaat sektöründe ciddi bir daralma yaşandı. Sanayi sektöründe üretim yüzde 3 oranında azalırken, özellikle makine mühendisliği ve otomotiv sektörleri ciddi kayıplar verdi. Kimya ve metal gibi yoğun enerji gerektiren sektörler de düşük üretim seviyesinde kalmayı sürdürdü. İnşaat sektörü ise yüzde 3.8’lik bir daralmayla daha büyük bir düşüş yaşadı. Artan inşaat maliyetleri ve yüksek faiz oranları, özellikle konut inşaatlarının yavaşlamasına neden oldu.Hizmet sektörü 2024 yılında yüzde 0.8’lik bir büyüme kaydetti. Bilgi ve iletişim sektörü yüzde 2.5 büyüyerek ekonomiye olumlu katkıda bulundu. Ayrıca, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık gibi devletin ağırlıkta olduğu alanlarda yüzde 1.6 büyüme görüldü. Özel tüketim harcamaları ise sadece yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Hane halkı, sağlık harcamalarını yüzde 2.8 artırırken restoran ve otel hizmetlerine harcamalarını yüzde 4.4 oranında azalttı. Giyim ve ayakkabıda 2023’e göre yüzde 2.8 daha az tüketim gerçekleşti.

ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Toplam yatırımlar 2024’te yüzde 2.8 oranında geriledi. Özellikle konut sektörüne yapılan yatırımlarda yüzde 3.5, makine ve araç alımlarında ise yüzde 5.5 oranında düşüş yaşandı. İhracat yüzde 0.8 oranında azalırken, ithalat yüzde 0.2 artış gösterdi. Elektrik ekipmanları, makineler ve otomotiv ihracatındaki düşüş, dış ticaret rakamlarını aşağı çekti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Almanya iş gücü piyasasında 2024 yılında bir kez daha rekor kırdı. Ülkede çalışan sayısı bir önceki yıla göre 72 bin kişi artarak 46.1 milyona ulaştı. İş gücü artışı, büyük ölçüde kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık gibi hizmet sektöründe yoğunlaştı. Federal İstatistik Kurumu, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin detaylı verileri 30 Ocak 2025’te açıklayacak.

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2025 İÇİN MİNİ BÜYÜME TAHMİNİ

Almanya ekonomisinde 2025 yılı için belirsizlikler hâlâ devam ediyor. Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisine ilişkin tahminlerini şimdiden düşürdü ve 2025 yılı için sadece yüzde 0.2’lik bir mini büyüme bekliyor. Donald Trump’ın ABD’deki seçim zaferiyle birlikte belirsizlik de arttı. Trump’ın açıkladığı gibi Avrupa’dan ithalata yüksek gümrük vergileri getirmesi halinde, ihracatçı ülke olan Almanya bundan ağır bir darbe alacak. Ekonomistler ABD ile AB arasında ticari çatışmalar yaşanmasından ve AB’nin de buna karşı önlemler almasından endişe ediyor.