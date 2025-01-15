×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya Ekonomisi#2024 Küçülme#Ruth Brand
Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 13:14

Almanya ekonomisi, ikinci yıl üst üste küçülmeye devam etti. Federal İstatistik Kurumu’nun yaptığı ilk hesaplamalara göre, 2024 yılında fiyatlardan arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.2 oranında geriledi. Alman ekonomisi 2023 yılında da yüzde 0.3 oranında küçülmüştü.

Haberin Devamı

BERLİN’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal İstatistik Kurumu Başkanı Ruth Brand, 2024 yılında ekonomik büyümenin önünde birçok konjonktürel ve yapısal engelin bulunduğunu vurguladı. Brand, “Alman ihracat ekonomisi önemli pazarlarda giderek artan rekabet baskısı altında. Bunun yanı sıra yüksek enerji maliyetleri, faiz oranlarının uzun süredir yüksek seviyede seyretmesi ve ekonomik belirsizlikler Alman ekonomisini olumsuz etkiledi” dedi.

Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor

Federal İstatistik Kurumu Başkanı Ruth Brand
Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor

SANAYİ VE İNŞAATTA BÜYÜK DÜŞÜŞ
2024 yılında sanayide ve inşaat sektöründe ciddi bir daralma yaşandı. Sanayi sektöründe üretim yüzde 3 oranında azalırken, özellikle makine mühendisliği ve otomotiv sektörleri ciddi kayıplar verdi. Kimya ve metal gibi yoğun enerji gerektiren sektörler de düşük üretim seviyesinde kalmayı sürdürdü. İnşaat sektörü ise yüzde 3.8’lik bir daralmayla daha büyük bir düşüş yaşadı. Artan inşaat maliyetleri ve yüksek faiz oranları, özellikle konut inşaatlarının yavaşlamasına neden oldu.
Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor

HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ
Hizmet sektörü 2024 yılında yüzde 0.8’lik bir büyüme kaydetti. Bilgi ve iletişim sektörü yüzde 2.5 büyüyerek ekonomiye olumlu katkıda bulundu. Ayrıca, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık gibi devletin ağırlıkta olduğu alanlarda yüzde 1.6 büyüme görüldü. Özel tüketim harcamaları ise sadece yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Hane halkı, sağlık harcamalarını yüzde 2.8 artırırken restoran ve otel hizmetlerine harcamalarını yüzde 4.4 oranında azalttı. Giyim ve ayakkabıda 2023’e göre yüzde 2.8 daha az tüketim gerçekleşti.

Haberin Devamı

ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Toplam yatırımlar 2024’te yüzde 2.8 oranında geriledi. Özellikle konut sektörüne yapılan yatırımlarda yüzde 3.5, makine ve araç alımlarında ise yüzde 5.5 oranında düşüş yaşandı. İhracat yüzde 0.8 oranında azalırken, ithalat yüzde 0.2 artış gösterdi. Elektrik ekipmanları, makineler ve otomotiv ihracatındaki düşüş, dış ticaret rakamlarını aşağı çekti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Almanya iş gücü piyasasında 2024 yılında bir kez daha rekor kırdı. Ülkede çalışan sayısı bir önceki yıla göre 72 bin kişi artarak 46.1 milyona ulaştı. İş gücü artışı, büyük ölçüde kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık gibi hizmet sektöründe yoğunlaştı. Federal İstatistik Kurumu, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin detaylı verileri 30 Ocak 2025’te açıklayacak.

Haberin Devamı

2025 İÇİN MİNİ BÜYÜME TAHMİNİ
Almanya ekonomisinde 2025 yılı için belirsizlikler hâlâ devam ediyor. Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisine ilişkin tahminlerini şimdiden düşürdü ve 2025 yılı için sadece yüzde 0.2’lik bir mini büyüme bekliyor. Donald Trump’ın ABD’deki seçim zaferiyle birlikte belirsizlik de arttı. Trump’ın açıkladığı gibi Avrupa’dan ithalata yüksek gümrük vergileri getirmesi halinde, ihracatçı ülke olan Almanya bundan ağır bir darbe alacak. Ekonomistler ABD ile AB arasında ticari çatışmalar yaşanmasından ve AB’nin de buna karşı önlemler almasından endişe ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Ekonomisi#2024 Küçülme#Ruth Brand

BAKMADAN GEÇME!