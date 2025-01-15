Almanya ekonomisi 2024’te yine küçüldü: Sorunlar derinleşiyor

Güncelleme Tarihi:
BERLİN’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal İstatistik Kurumu Başkanı Ruth Brand, 2024 yılında ekonomik büyümenin önünde birçok konjonktürel ve yapısal engelin bulunduğunu vurguladı. Brand, “Alman ihracat ekonomisi önemli pazarlarda giderek artan rekabet baskısı altında. Bunun yanı sıra yüksek enerji maliyetleri, faiz oranlarının uzun süredir yüksek seviyede seyretmesi ve ekonomik belirsizlikler Alman ekonomisini olumsuz etkiledi” dedi.
ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Toplam yatırımlar 2024’te yüzde 2.8 oranında geriledi. Özellikle konut sektörüne yapılan yatırımlarda yüzde 3.5, makine ve araç alımlarında ise yüzde 5.5 oranında düşüş yaşandı. İhracat yüzde 0.8 oranında azalırken, ithalat yüzde 0.2 artış gösterdi. Elektrik ekipmanları, makineler ve otomotiv ihracatındaki düşüş, dış ticaret rakamlarını aşağı çekti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Almanya iş gücü piyasasında 2024 yılında bir kez daha rekor kırdı. Ülkede çalışan sayısı bir önceki yıla göre 72 bin kişi artarak 46.1 milyona ulaştı. İş gücü artışı, büyük ölçüde kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık gibi hizmet sektöründe yoğunlaştı. Federal İstatistik Kurumu, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin detaylı verileri 30 Ocak 2025’te açıklayacak.
2025 İÇİN MİNİ BÜYÜME TAHMİNİ
Almanya ekonomisinde 2025 yılı için belirsizlikler hâlâ devam ediyor. Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisine ilişkin tahminlerini şimdiden düşürdü ve 2025 yılı için sadece yüzde 0.2’lik bir mini büyüme bekliyor. Donald Trump’ın ABD’deki seçim zaferiyle birlikte belirsizlik de arttı. Trump’ın açıkladığı gibi Avrupa’dan ithalata yüksek gümrük vergileri getirmesi halinde, ihracatçı ülke olan Almanya bundan ağır bir darbe alacak. Ekonomistler ABD ile AB arasında ticari çatışmalar yaşanmasından ve AB’nin de buna karşı önlemler almasından endişe ediyor.