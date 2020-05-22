‘Almanya düşmanlığı çok tehlikeli’

ALMANYA’nın, Güney Avrupa’da üstün bir güce sahip olarak algılandığına dikkati çeken Maas, kafa tutmanın, öğretmen havasında karşılık vermenin korkuları daha da körükleyeceğini belirtti ve “Bu elbette popülistlerin değirmenine su taşımak olur. Onlara böyle bir iyiliği yapmamalıyız” diye konuştu. Başbakan Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un korona krizine karşı Avrupa’da 500 milyar Euro’luk ek yardım planını da savunan Maas, Avrupa’nın korona krizine karşı ortak cevap vermesi gerektiğini söyledi. Maas, bu plandan tüm Avrupa ülkelerinin kazançlı çıkacağını vurguladı.