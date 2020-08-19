Sayı her geçen gün artıyor...

BU rakam, 1 Mayıs’tan bu yana bir günde en yüksek yeni vaka sayısı. 1 Mayıs’ta 1639 yeni vaka kaydedilmişti. En yüksek vaka sayısı ise nisan ayı başında bir günde 6 bin olmuş ve bu tarihten itibaren düşüşe geçmişti. Enstitü verilerine göre ülkede toplam görülen vaka sayısı 226 bin 914, iyileşen hasta sayısı 203 bin 900, aktif hasta sayısı ise 23 bin 14. Salgın başladığından bu yana 9 bin 243 kişi hayatını kaybetti. Enstitünün verilerine göre vakalardaki artışta Almanya dışından gelenlerin payı yüzde 40. Bu oran daha önce yüzde 21’di.