Almanya ‘DarkMarket’i kapattı

OPERASYON kapsamında 34 yaşındaki bir Avustralya vatandaşı Almanya ile Danimarka sınırında gözaltına alındı, Moldova ve Ukrayna’da bulunan sitenin 20’den fazla sunucusuna el konuldu. Savcılar, ‘DarkMarket’ adlı sitenin dünya çapında uyuşturucu, sahte para, çalınan kredi kartı verileri, anonim SIM kartlar ve kötü amaçlı yazılımların ticaretinin yapıldığı 500 bin kullanıcısı olduğunu, el konulan verilerin yaklaşık 140 milyon euro değerinde söyledi. DarkMarket, 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platform olarak biliniyor.

Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı bir ağdır.