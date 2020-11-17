Almanya daha fazla kapanacak

2 Kasım itibarıyla uygulamada olan ve kasım ayı sonuna kadar geçerli kısmi karantina tedbirleri vakaların artış hızını bir ölçüde yavaşlattı. Ama yeni vakalar devam ediyor. Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla korona zirvesi için yeni ek önlemler paketi hazırladı. Yeni önlemler paketi 1 Aralık tarihinden itibaren daha sıkı tedbirler içeriyor. Bu tedbirler şöyle;

SOSYAL TEMAS VE ÖZEL EĞLENCE

Buluşmalar en aza indirilecek. Bir hane bir başka haneden en fazla iki kişiyi eve davet edebilecek. Kural ihlallerine zabıta müdahale edecek. Bunun üzerinde grupların kamusal alanlarda, özel konut ve tesislerde eğlence düzenlemesine ülkenin içinde bulunduğu ciddi durum nedeniyle izin verilmeyecek.

Mevcut kurallara rağmen virüs halen en çok özel çevrede ve kamusal alanlar dışında yayılıyor. Vakaların düşürülmesi için çocuklar ve gençler boş zamanlarında sadece bir arkadaşla buluşabilecek. Özel buluşmalar sadece bir haneyle sınırlanacak. Çocuklar ve gençler boş zamanlarında sadece bir arkadaşla buluşabilecek. Düğün, yaş günü partisi gibi eğlenceler Noel Bayramı’na kadar yapılamayacak.

Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan kısmi karantina kuralları iki ayrı haneden en fazla 10 kişinin buluşabilmesine izin veriyor.





ÖKSÜREN, HAPŞIRAN, KARANTİNAYA

Önlemler paketindeki en tartışmalı nokta ise öksürük, hapşırık, nezle ve soğuk algınlığı belirtileri durumunda bile hemen ev karantinasına girme şartı. Belirtiler geçinceye kadar 5 veya bir hafta ev karantinasında kalınacak. Bu kişiler evde riskli olanlara da mesafeli duracak.

Hastalık raporu doktora gidilmeden, telefonla alınabilecek. Doktor, hastayla telefon konuşmasında korona testi gerekip gerekmediğini aydınlığa kavuşturacak.

OKULLAR AÇIK KALACAK

Kısmi karantinada olduğu gibi okullar prensip olarak açık kalmaya devam edecek. Ama virüsün bulaşmasını önlemek için önlemler artırılacak. Özellikle 12 yaş üzeri öğrencilerde virüs bulaşma ve bulaştırma riski yetişkinler kadar yüksek. Bu nedenle tüm öğrenci ve öğretmenler okul avluları ve ders boyunca maske taşıyacak. Derste maske mecburiyeti bazı eyaletlerde uygulanmıyor.

Kalabalık küçük sınıflar büyük sınıflara alınacak. Büyük dersliği olmayan okullarda sınıflar ikiye bölünecek. Karantina durumunda uzaktan eğitim verilecek. Okul otobüslerinde 1.5 metre sosyal mesafe sağlanacak.

DEVLETTEN MASKE DESTEĞİ

Yaşlılar, hasta ve kronik hastalığı bulunan riskli gruptakilere virüsün bulaşma riskini düşürmek amacıyla aralık ayından itibaren uygun fiyatla FFP2 maskeleri sunulacak. Farkı devlet karşılayacak. Her hafta yeni bir FFP2 maskesi alınabilecek.

Eyaletler 15 Aralık’tan itibaren en kısa zamanda aşıya başlanabileceği varsayımıyla aşı merkezleri ve altyapısını hazır hale getirecek. Eyaletler günde kaç aşı yapılacağını kasım ayı sonuna kadar belirleyecek.

Bu önlemlerin ne kadarını eyaletler kabul edecek? Bunun cevabı Başbakan Merkel’in karar için 23 Kasım’da eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda belli olacak. Ama görünen şu ki, Almanya kasım ayı sonundan itibaren daha fazla kapanacak.