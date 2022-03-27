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Almanya da ‘Demir Kubbe’ kuracak

#Rusya-Ukrayna#Almanya Demir Kubbe’ Hava Savunma Kuracak#AVRUPADAN HABERLER
Almanya da ‘Demir Kubbe’ kuracak

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası orduya 100 milyar euro ayıran Almanya, hava savunma sistemini güçlendirmeyi planlıyor. Bild am Sonntag gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya’nın, Rus balistik füze saldırısına karşı İsrail’deki ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemini kurmayı planladığını yazdı.

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ALMAN Ordusu üst düzey yetkililerinin olası bir füze saldırısına karşı ülkenin savunmasız olduğu yönünde bilgi vermesinden sonra konunun gündeme geldiği belirtildi. Alman Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn’un, Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı toplantıda 100 milyar euronun hangi alanlarda kullanılması gerektiği masaya yatırıldı. Görüşmede, füzelerle hava saldırısına karşı savunma sistemlerinin de gündeme geldiği ve İsrail’in ‘Demir Kubbe’ olarak adlandırılan ‘Arrow-3’ sisteminin konuşulduğu ifade edildi. Buna göre, Almanya’da üç ayrı bölgeye füzeleri tespit eden ‘Süper Greene Pine’ adlı radar sistemi yerleştirilecek ve veriler, Aşağı Ren bölgesinde yer alan Ulusal Komuta Merkezi’ne aktarılacak. Hava savunma uzman ekibi tarafından analiz edilen verilere göre tehdit durumu oluşması halinde ‘Arrow-3’ füze imha sistemi devreye girecek ve fırlatılan roketler havada Almanya’ya yönelen füzeleri imha edecek.

Almanya da ‘Demir Kubbe’ kuracak
KOMŞU ÜLKELER DE YAPMALI
‘Demir Kubbe’ sisteminin yaklaşık 2 milyar euroya mal olacağı belirtilirken, radar sisteminin Polonya ve Romanya’yı bile kapsayacak şekilde geniş alanda tarama yapabileceği belirtildi. Almanya’nın ‘Demir Kubbe’ sistemine karar vermesi durumunda en erken 2025’ten itibaren hizmete gireceği kaydedildi. Almanya henüz bu konuda kararını vermedi ancak Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi SPD’li Andreas Schwarz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Rusya’dan gelen tehdide karşı kendimizi daha iyi korumamız gerekiyor. Bunun için Almanya çapında bir füzesavar kalkanına ihtiyacımız var. ‘Arrow-3’ sistemi iyi bir çözümdür. ‘Demir Kubbe’yi komşu ülkelerin üzerine de yayabiliriz. Bunu yaparak, Avrupa’nın güvenliğinde kilit bir rol oynayabiliriz” dedi.

 

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