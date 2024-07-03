Almanya çok yalnız!

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AVRUPA İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, yalnız yaşayanların oranı yalnızca Finlandiya, Litvanya, İsveç, Danimarka ve Estonya gibi Kuzey ve Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinde daha yüksekti. Bu beş ülkede yalnız yaşayanların oranı Finlandiya’da yüzde 25.8 ile Estonya’da yüzde 21.5 arasında değişirken, en düşük oranlar yüzde 3.8 ile Slovakya, yüzde 8.0 ile Kıbrıs ve yüzde 8.3 ile İrlanda’da kaydedildi. Federal İstatistik Ofisi’nin bildirdiğine göre, 2013 ile 2023 yılları arasında neredeyse tüm AB ülkelerinde yalnız yaşayanların oranı arttı. AB genelinde bu oran 2013 yılında yüzde 14.2 iken, geçen yıl yüzde 16.1’e yükseldi. Almanya’da ise bu oran son on yılda sabit kalarak yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kaldı.

YAŞLILARDA YALNIZ YAŞAMA ORANI DAHA YÜKSEK

Federal İstatistik Ofisi, yaşlı insanların geçen yıl genel nüfusa kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yalnız yaşadığını belirtti. AB’de 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 31.6’sı yalnız yaşarken, Almanya’da bu oran yüzde 34.6’ya ulaştı. İstatistiklerde yalnız yaşayanlar, tek kişilik hanelerde yaşayan kişiler olarak tanımlanıyor. Özel konutlarda yaşayan kişiler sayılırken, toplu konutlarda ya da yaşlı ve bakım evleri gibi kurumlarda yaşayan kişiler bu verilere dahil edilmedi.