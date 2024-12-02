Almanya, Çin’e Rusya’yı desteklemesinin Avrupa ile ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulundu

Haberin Devamı

ANNALENA Baerbock, Pekin’e yaptığı ziyarette Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Ukrayna savaşı ve çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması için sürdürülen çabalara odaklanan kapsamlı görüşmelerde bulundu. Baerbock, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin her daimi üyesinin dünyada barış ve güvenlik için sorumluluğu vardır, hepimizin güvenliğini tehdit eden çatışmaları destekleyerek körüklememelidirler. Çin’den gönderilen (Rusya’ya) insansız hava silahları ve Avrupa’nın ortasında barışa saldıran Kuzey Kore birlikleri Avrupa’nın temel güvenlik çıkarlarını ihlal etmektedir” dedi.

‘ASYA’YI DA BU SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Asya ülkelerini Ukrayna’daki çatışmaya dahil etmeye çalışmakla suçlayan Alman Dışişleri Bakanı, “Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşla sadece Avrupa barış düzenini yıkmakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Kore aracılığıyla Asya’yı da bu savaşa sürüklüyor. Çinli mevkidaşımla bunun neden Çin’in çıkarına olmayacağını kapsamlı bir şekilde ele aldık” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Baerbock, Şansölye Olaf Scholz’un Ukrayna’ya yaptığı ziyareti de “kesinlikle önemli” olarak değerlendirdi. Ukrayna’daki mevcut durumun, savaşın başladığı tarihteki kadar tehdit edici olduğunu vurgulayan Baerbock, “Almanya’nın ve Avrupa’nın güvenliğini korumak için Ukrayna’yı desteklemek ne kadar önemliyse, dünya çapında birlikte bir barış sürecine girmek de o kadar önemlidir ve işte bu nedenle bugün Çin’deyim” ifadelerini kullandı.