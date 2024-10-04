Almanya, Çin otomobillerine gümrük vergisine karşı

Haberin Devamı

BU karar, koalisyon hükümetindeki SPD, Yeşiller ve FDP arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ardından geldi. Başbakan Olaf Scholz’un (SPD), bu konuda yönlendirme yetkisini kullanacağı ve son kararı kendisinin vereceği belirtildi. Yeşiller’in bu adımı kabul ettiği öğrenildi. Alman otomotiv endüstrisi, ek vergilere karşı çıkarak küresel bir ticaret savaşının başlamasından endişe duyduğunu dile getirmişti. AB Komisyonu, Çin’in elektrikli otomobil üretim zincirine aşırı devlet desteği sağladığını ve bu desteğin piyasa dengesini bozduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, bazı durumlarda yüzde 35’i aşabilecek ek gümrük vergileri getirmek istiyor. Ancak nihai kararı, AB’ye üye 27 ülke verecek. Yeterli sayıda ülke bu önlemi engelleyebilir, ancak şu ana kadar böyle bir çoğunluk oluşmadı. AB Komisyonu’na göre, Çin’den gelen elektrikli otomobiller genellikle AB’de üretilen modellere kıyasla yüzde 20 daha ucuz.

Haberin Devamı

TİCARET SAVAŞI İSTENMİYOR

Almanya Ekonomi Bakanlığı çevrelerinden alınan bilgilere göre, hükümet adil bir rekabet istiyor, ancak gümrük vergileriyle bir ticaret savaşı da istemiyor. Avrupa’nın müzakere gücünü tam olarak kullanabilmesi gerektiği belirtilirken, “Çin tüm gücüyle hareket ediyor, Avrupa da aynı şekilde davranmalı. Bu nedenle ‘Hayır’ oyundan farklı bir yol tercih edilebilirdi. Ancak bu bir inanç meselesi değil, siyasi bir taktik sorunu” ifadeleri kullanıldı. Hedefin, Avrupa’nın çıkarlarını koruyacak bir müzakere çözümü olması gerektiği vurgulandı. Koalisyon içinde özellikle FDP’nin yönettiği Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, Brüksel’de “Hayır” oyu verilmesi konusunda ısrarcı oldu. Başbakan Olaf Scholz da olası ek gümrük vergilerine eleştirel yaklaştı.