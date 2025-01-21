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Almanya Çevre Bakanlığı da X’i terk ediyor

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#Almanya Çevre Bakanlığı#X Platformu#AVRUPADAN HABERLER
Almanya Çevre Bakanlığı da X’i terk ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 12:01

Almanya’da Federal Çevre Bakanlığı, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’i kullanmayı durdurduğunu açıkladı. Bakanlık, resmi hesabını açık tutacağını belirtirken, artık bu platform üzerinden aktif paylaşım yapılmayacağını duyurdu. Daha önce Savunma Bakanlığı ve Almanya Federal Ordusu da X platformunu bırakma kararı almıştı.

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ÇEVRE Bakanlığı Sözcüsü, aralık ayından bu yana içeriklerin öncelikle Bluesky ve Instagram gibi alternatif platformlarda yayımlandığını, ardından X’e aktarıldığını belirtti. Ancak bu uygulamanın da sonlandırıldığını ifade eden sözcü, “Platformda yapıcı bir diyalog yürütmenin oldukça zor olduğu görüldü. Kullanıcılarla etkili bir iletişim kurmak için başka kanallar mevcut” dedi. Bakanlığın X platformundaki son paylaşımı, 13 Ocak tarihine dayanıyor. Ancak, platformu terk etme kararıyla ilgili resmi bir açıklama X üzerinden yapılmayacak.

AfD’YE DESTEK VERDİ
X platformunun sahibi Elon Musk, son dönemde Alman siyasetine ve politikacılara yönelik sert eleştirilerde bulunurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine açık destek vermesiyle dikkat çekti. Buna rağmen Almanya Başbakanlık Ofisi, Dışişleri Bakanlığı ve diğer birçok bakanlık, şimdilik platformda kalacaklarını açıkladı. Musk’ın X’i (eski adıyla Twitter) 2022 yılında devralmasından bu yana, Almanya’da birçok kurum platformu terk etti. Alman Bilimsel Araştırma Kurumu, çok sayıda üniversite ve araştırma merkezi, antisemitizm, ırkçılık, cinsiyetçilik ve yanlış bilgilerin yetersiz şekilde denetlenmesini gerekçe göstererek X platformundan ayrıldı. Ayrıca bazı futbol kulüpleri de tepki olarak X platformundaki hesaplarını kapattı.

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#Almanya Çevre Bakanlığı#X Platformu#AVRUPADAN HABERLER

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