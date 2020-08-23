Almanya bunu da yaptı... Virüsün nasıl yayıldığını görmek için...

ORGANİZATÖRLER, konsere 2 bin 210 gönüllünün deney için kaydolduğunu fakat stadyuma giriş yapanların sayısının 3 binin üzerinde olduğunu belirtti. Araştırmacılar, konsere girmeden önce herkesin kayıt yaptırdığını ve kendilerine ulaşılması için gerekli bilgileri verdiklerini ifade ederken, katılımcıların tamamının ateşinin kontrol edildiği aktarıldı. Uzmanlar, konsere maskesiz kimsenin alınmadığını ve konser sırasında sosyal mesafe kuralına özen gösterildiğini açıkladı. Araştırmacılar, katılımcılara ultraviyole ışık altında görülebilen dezenfektan verildiğini aktarırken, konser öncesi yapılan deney hakkında bilgilendirme yapıldığını dile getirdi. SONBAHARDA DUYURULACAK

Organizatörler yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının ardından ilk kez canlı bir müzik etkinliği olacağı için Almanya’nın birçok bölgesinden müzikseverlerin Leipzig’e gelerek, tarihi anı yaşamak istediklerini ifade etti. Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği etkinlik bir saat gecikmeli olarak başladı. Deney hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Tim Bendzko 20 dakikalık bir konser verdi. Katılımcıların konser boyunca dans etmesinin ardından mola verildi. Araştırmacılar, verilen molada temasın izleyiciler üzerindeki etkisini ölçtü. Elde edilen verilerin, uygun hijyen ve drenaj konseptlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağı ve büyük etkinlikler yeniden yapılabilmesi için önemli bir veri oluşturacağı bildirildi. Tıp merkezi, yapılan konser deneyinin sonuçlarının sonbaharda kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Konserin finansörlüğünü ise Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletleri üstlendi. ‘HER SAFHASI İNCELENİYOR’

Çalışma Direktörü Dr. Stefan Moritz ‘Restart-19’ hakkında yaptığı açıklamada, hedeflerinin kalabalık etkinliklerde koronavirüsün etkisini görmek olduğunu belirterek, konserin her safhasını birçok yönüyle izlediklerini ifade etti. Moritz, alınan neticeler sayesinde salgın zamanında yapılan etkinliklerde nelere dikkat edileceğini belirleyeceklerini açıkladı. Direktör, Bendzko’nun deney için gönüllü olduğunu aktarırken, elde edilen neticelerin belki spor müsabakalarının seyircili olarak izlenebilmesine imkân sağlayacağını dile getirdi.









