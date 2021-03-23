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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 23.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Almanya Bundesliga'ya koronavirüs engeli!

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Almanya Bundesliga'ya koronavirüs engeli!

Almanya'da artan korona vaka sayısı Bundesliga maçını iptal ettirdi.

Berlin'de 3 Nisan Paskalya bayramının üçüncü günü pilot proje olarak seyircili oynanması planlanan başkent derbisi tamamen iptal edildi. Hertha BSC ile FC Union arasında oynanacak maçı iptal kararını Berlin senatosu aldı. Senato, federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasında alınan korona kısıtlamalarıyla ilgili karara dayanarak maçı iptal ettiğini duyurdu Maçın ne zaman tekrarlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Almanya Bundesligaya koronavirüs engeli

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