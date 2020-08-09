Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kentlerini riskli bölge ilan etti

ALMANYA’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi. Bulgaristan’da Blagoevgrad, Dobriç ve Varna kentleri, Romanya’da da Argeş, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti ve Timiş bölgeleri artan Kovid-19 vakaları sebebiyle bu listeye dahil edildi. Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Lüksemburg, İspanya’nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri ile Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan ve Romanya’daki söz konusu kent ve bölgeler için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

TEST ZORUNLU

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor. Almanya’da, riskli bölgelerden dönenlerin Kovid-19 testi yaptırmaları zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan Almanya’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1122 artarak 215 bin 366’a yükseldi. Böylelikle son üç günde Almanya’da günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı üst üste 1000’nin üstünde çıktı. Yeni vaka sayısı perşembe günü 1045, cuma 1147 olarak açıklanmıştı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 12 artarak 9 bin 195, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 400 oldu.