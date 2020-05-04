Almanya bu yıl iç turizme hazırlanıyor

OKULLARIN kademeli olarak, kuaför salonlarının, müze, hayvanat bahçesi ve galeri ile sanat merkezlerin açılması, özellikle konaklama yerleri ve kamping alanı sahiplerini umutlandırdı. Alman Turizm Birliği Genel Sekreteri Norbert Kunz, “Bu yıl genel olarak yaz tatilinde iç turizmde canlılık olacaktır. Turizmi ülke geneline dengeli dağıtmak gerekecek. Devlet desteği olmadan belki iki ay ayakta kalmak mümkün. Onun dışında çok zor. Sezon başladığında belki bazı otel, konaklama ve kamping yerleri ayakta kalamayacak. Tatilciler için olanaklar küçülebilir. Sektör çalışanları hangi koşullarda hizmet edeceğini bilmek ister. Çok sıkı kurallar altında tatil mümkün olmayabilir. Kuralların gevşetilmesi lazım” dedi.

ÖNCELİK YAZLIK EVLER

Sosyal mesafe kuralı gereği büyük gruplar halinde tatilin mümkün olamayacağından hareket eden uzmanlar, otellerden önce yazlık evlerin ve çiftliklerin küçük ailelere kiralanabileceğini düşünüyor. Alman Yazlık Evleri Birliği Başkanı Michelle Schwefel, “Sosyal mesafe kuralı geçerli olduğu sürece büyük grupların bir arada tatil yapması imkânsız” dedi. Kamping alanı sahipleri de iç turizm için hazırlıklarına başladı. Ancak kampingler için yapılan rezervasyonların yüzde 80’inin iptal edilmesi sektörü zora sokuyor. Otellerde ise sıkıntı daha büyük. Otellerin durumuyla ilgili herhangi bir karar olmadığı için rezervasyonlar alınamıyor. Otelciler, Başbakan Angela Merkel’in çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantının sonucunu bekliyor. Seyahat acenteleri ve büyük tur şirketleri de çarşamba gününü büyük heyecanla bekliyorlar. Toplantıdan çıkacak kararlara göre rezervasyonlar alınmaya başlanacak.