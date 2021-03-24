Almanya bu yıl 240.3 milyar euro borçlanacak

BU yıl için alınan ek borçlanma miktarının sadece korona salgını nedeniyle zor durumda kalan sağlık bakanlığı ve işletmelere yönelik yardımlar için ayrılacağı belirtildi. Almanya gelecek yılda ise 81.5 milyar euro ek borçlanmayı öngörüyor. Bakan Scholz, “Net kredi miktarı oldukça yüksek bu nedenle bunun pek de övünülecek bir tarafı yok” derken, gelecek yıl da borçlanmayı frenleyen yasada istisna yapılacağını kaydetti. Scholz, gelecek yıl salgının etkisinin azalacağını ve ekonomi için korona yardımlarına daha fazla ihtiyaç olmayacağını kaydetti. Olaf Scholz, salgın nedeniyle yaşanan krize ve borçlanmaya rağmen Almanya’nın G7 ülkeleri arasında iyi konumda olduğunu ifade etti.