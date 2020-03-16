Almanya bu sefer fena uyudu

HATIRLAYALIM; ilk koronavirüs vakası Çin’in Vuhan kentinde 1 Aralık’ta ortaya çıktı. Virüs bir anda hızla yayıldı ve ocak ayında tüm kenti teslim aldı.

Almanya’nın, virüsün yayılmasını önlemek için buna karşı derhal önlemler alması gerekirdi. Bu önlemlerin en başında Çin’e seyahatler hemen durdurulmalıydı. Tam tersine Almanya’ya koronavirüs merkez üssü Vuhan’dan geldi. Vuhan’dan Münih’te şirket toplantısına gelen bir Çinli kadın, Almanya’da aynı toplantıya katılan Alman çalışanlara virüsü bulaştırdı. Almanya’da bu ilk vaka oldu. Tarih; 4 Şubat 2020.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Çin’in verdiği bilgilere dayanarak, vakaların yüzde 80’inin hafif veya hiç fark edilmeden geçtiğini söyledi.

İnsanlar bu salgını bir grip gibi algıladı. Hatta siyasi yetkililer gripten ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğu açıklamalarıyla halkı sakinleştirmeye çalışırken, bu salgını çok ciddiye almamalarına da neden oldu.

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Almanya’nın en iyi virüs araştırmacılarından bilim insanı Alexander Kekule, günlerce “Okullar kapatılmalı” diye kendini yırttı. Ama hükumet Alexander Kekule yerine Robert Koch Enstitüsü Başkanını ve Charite Hastanesi virüs bilimcilerini dinledi.

Koronavirüs, Çin ve İran’ı kasıp kavurdu. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in hâlâ Çin ve İran’a uçak seferlerini durdurması bekleniyor.

Alman televizyon kanalı ARD’de Anne Will programına çıkan Kekule, dayanamadı: “Biz korkunç uyuduk. Çok zaman kaybettik. Okulda fark edilmeyen bir koronavirüs taşıyıcısı çocuk 8 hafta içinde 3 bin insana bu virüsü bulaştırdı. Bu şu anlama geliyor; Eğer koronavirüs vakalarında ölüm oranı yüzde 0.5 ise koronavirüs olduğu bilinmeyen her bir çocuk yüzünden 15 kişi ölecektir. Bu kadar kolay. Biz ya 12’ye bir dakika kalmış ya da 12’yi bir dakika geçiyor durumdayız şu anda.”

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Almanya’da koronavirüs vakasının üzerinden sekiz hafta geçti. Şimdi testlerle ölçülen vaka sayısı 6 bine tırmandı. Rakamlar her dakika değişiyor. Çünkü bir kişinin koronavirüse yakalandığı, virüsü kaptıktan 4 veya 5 gün sonra ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde bu sayı ikiye katlanacak. Hastanelerin kapasitesi ise sınırlı. Almanya’da yoğun bakım yatak sayısı 28 bin. Yayılma bu hızla devam ederse, birkaç haftaya yoğun bakımda yataklar dolacak demektir. Hastaya tek tedavi yöntemi yapay solunum. Ancak solunum aletleri de sınırlı. Almanya önlemlerde çok geç kaldı. Geç kalanı hayat cezalandırır. Dileriz bilanço ağır olmaz.