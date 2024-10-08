Almanya bu olayla sarsıldı: 11 yaşındaki üvey kızını hamile bırakan baba tutuklandı

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ALMANYA’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bağlı Siegen kentinde haziran ayında yaşanan bir olay Almanya’yı sarstı. Siegen-Wittgenstein bölgesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu doğum yaptı. Hagen Polisi ve Siegen Savcılığı, yapılan DNA testlerine göre, yeni doğan bebeğin babasının, aynı zamanda şu anda 12 yaşında olan kızın 37 yaşındaki üvey babası olduğunu açıkladı. Üvey baba DNA testi sonrası gözaltında alındı. Adamın üvey çocuklarına yönelik ciddi cinsel istismarda bulunduğundan şüpheleniliyor. Üvey babanın hafta sonundan bu yana hâkim kararıyla tutuklu olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmalar Hagen’deki ceza soruşturma dairesi tarafından yürütülüyor. Ancak güvenlik birimleri daha fazla ayrıntı vermedi.

OLAYI ÖĞRETMENLERİ FARK ETTİ

Korkunç cinsel istismar, öğretmenlerin o zaman 11 yaşında olan çocuğun büyüyen karnını gizlemek için giderek daha fazla kıyafet giydiğini fark etmeleri ve sonunda gençlik dairesine ihbarda bulunmaları üzerine ortaya çıktı. Küçük kızın hamile olduğunun ortaya çıkmasından sonra polis, psikologlar eşliğinde çocuğun ifadesine başvurdu. Haziran ayında kız çocuğu doğum yaptı ancak, üvey babasıyla cinsel ilişkiye girmediğini ifade etti. Ancak müfettişler, kızın iddialarının gerçekliğinden şüphe etti ve mahkeme kararıyla üvey babaya DNA testi yapılması kararlaştırıldı. Yapılan DNA testi sonucunda üvey babanın yeni doğan bebeğin babası olduğu ortaya çıktı. Bebek koruyucu bir aileye yerleştirilirken, küçük yaşta doğum yapan kız çocuğu halen psikolojik danışmanlık alıyor.