Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü

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OLAY gecesi 6 kutu bira almak için benzin istasyonuna giren zanlı, kasiyerin maske takmadığı için uyarısı üzerine bira almadan evine gitti. Yaklaşık 1 saat sonra çenesine taktığı maskeyle ikinci kez benzin istasyonuna gelen zanlı, maske takması için bir kez daha uyarıldı. Zanlı bunun uzerine gözünü kırpmadan kasiyer gencin kafasına elindeki tabancayla sıkarak öldürdü.