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Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü

#MASKE#AVRUPADAN HABERLER#KORONAVİRÜS PSİKOLAJİSİ
Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü

Almanya, Rheinland-Pfalz eyaletindeki İdar-Oberstein şehrinde bir benzin istasyonunda işlenen cinayeti konuşuyor. Akşam saatlerinde bira almak için benzin istasyonuna gelen 49 yaşındaki bir kişi, maske takmadığı için kendisini uyaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kasiyeri gözünü kırpmadan öldürdü.

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OLAY gecesi 6 kutu bira almak için benzin istasyonuna giren zanlı, kasiyerin maske takmadığı için uyarısı üzerine bira almadan evine gitti. Yaklaşık 1 saat sonra çenesine taktığı maskeyle ikinci kez benzin istasyonuna gelen zanlı, maske takması için bir kez daha uyarıldı. Zanlı bunun uzerine gözünü kırpmadan kasiyer gencin kafasına elindeki tabancayla sıkarak öldürdü.

Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü
KORONA PSİKOLOJİSİNİ BOZMUŞ
Cinayet sonrası geniş arama çalışmaları başlatan polis güvenlik kameralarına da yakalanan zanlıyı evinde tutukladı. Savcı Kai Führmann, kamerada yaklanan katilin, en ufak bir şekilde düşünmeden tamamen öldürme amacıyla kasiyerin kafasına sıktığını söyledi. Savcı, zanlının, ikinci kez benzin istasyonuna geldikten sonra maskeyi takması konusunda uyaran genç kasiyeri kasten öldürdüğünü belirtti. Zanlı ilk ifadesinde koronayı ve salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamaları reddettiğini ve korona salgının kedisinin psikolojisini bozduğunu belirtti.
Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü

Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü

 

 

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#MASKE#AVRUPADAN HABERLER#KORONAVİRÜS PSİKOLAJİSİ