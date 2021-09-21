Almanya bu cinayeti konuşuyor: ‘Maske tak’ diyen genç kasiyeri vahşice öldürdü

OLAY gecesi 6 kutu bira almak için benzin istasyonuna giren zanlı, kasiyerin maske takmadığı için uyarısı üzerine bira almadan evine gitti. Yaklaşık 1 saat sonra çenesine taktığı maskeyle ikinci kez benzin istasyonuna gelen zanlı, maske takması için bir kez daha uyarıldı. Zanlı bunun uzerine gözünü kırpmadan kasiyer gencin kafasına elindeki tabancayla sıkarak öldürdü.KORONA PSİKOLOJİSİNİ BOZMUŞ
Cinayet sonrası geniş arama çalışmaları başlatan polis güvenlik kameralarına da yakalanan zanlıyı evinde tutukladı. Savcı Kai Führmann
, kamerada yaklanan katilin, en ufak bir şekilde düşünmeden tamamen öldürme amacıyla kasiyerin kafasına sıktığını söyledi. Savcı, zanlının, ikinci kez benzin istasyonuna geldikten sonra maskeyi takması konusunda uyaran genç kasiyeri kasten öldürdüğünü belirtti. Zanlı ilk ifadesinde koronayı ve salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamaları reddettiğini ve korona
salgının kedisinin psikolojisini bozduğunu belirtti.