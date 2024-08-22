Almanya bu cinayeti konuşuyor! İstasyonlar ne kadar güvenli?

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ALMANYA’nın Frankfurt kenti Merkez Tren İstasyonu’nda salı günü saat 21.00 sıralarında işlenen cinayetin nedeni hâlâ netlik kazanmadı. Faili ve kurbanı Türk vatandaşı olan cinayet, ülkede geniş yankı uyandırdı. Cinayetle ilgili bir güvenlik kamerası görüntüsü de yayınlandı. Video kaydında, saldırganın arkadan yaklaştığı kurbana soğukkanlı bir şekilde ateş ettiği görülüyor. Frankfurt Savcısı Dominik Mies, 54 yaşındaki failin, 9 nolu peronda bekleyen 27 yaşındaki kurbana arkadan yaklaşıp kafasında ateş ettiğini ve yere düştükten sonra iki el daha ateş ettiğini açıkladı. İlk verilere göre 54 yaşındaki fail Baden-Württemberg eyaletinde yaşıyor. Ancak kurbanın ise Almanya’da ikamet kaydının bulunmadığı iddia edildi. Cinayetin nedeni hâlâ belirsizliğini korurken, Almanya’da tren istasyonlarında güvenlik sorunu tartışması başladı.

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Herkesin gözü önünde gerçekleşen infaz sonrası Bild gazetesine konuşan Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck, “Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’nun ortasında işlenen bu buz gibi cinayet, insanı derinden sarsıyor. Fail, yoldan geçen diğer insanları umursamadan kurbanını vuruyor. Bu tür sahneler şoke edici ve insanların tren istasyonlarımızda güvenlik konusunda endişelenmesine neden oluyor. Polisler olayın nedenini aydınlatmaya çalışıyor” dedi. Poseck, güvenlik konusunda daha fazlasının yapılması gerektiğini belirterek silah yasasının sertleştirilmesini ve polise daha fazla kontrol yetkisi verilmesi gerektiğini ifade etti.

SUÇ SAYISI ARTTI

CDU/CSU Meclis Grubu iç politika sözcüsü Alexander Throm da federal hükümetin tren istasyonlarında güvenlik üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmadığını söyledi. Alman Demiryolları’na bağlı istasyonlarda işlenen suçlar da arttı. İstasyonların güvenliğinden sorumlu Federal Polis Teşkilatı’na göre sadece 2023 yılında 25 bin 640 şiddet eylemi kaydedildi. Bu verilere kapsamında bir önceki yıla göre yüzde 11 artış oldu.