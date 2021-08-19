Almanya, BND’nin Taliban’ın ‘uzak ihtimal’ raporunu tartışıyor

ALMAN basınında yer alan haberlerde, BND’nin 13 Ağustos’ta Alman Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Kriz Masası’na, Taliban’ın, ABD’nin ülkeden çekilmesini tamamlamadan önce Kabil’i kontrolüne geçirmekle ilgilenmediğini rapor ettiği belirtildi. Haberlerde, BND’nin ancak Afgan liderlerin ülkeden ayrılmasının ‘süreci hızlandırabileceği’ konusunda uyardığı aktarıldı.

‘NASIL YANLIŞ DEĞERLENDİRME YAPABİLİR’

Alman Bild gazetesi, BND’nin söz konusu değerlendirmesini “Tarihsel olarak büyük hesaplama hatası” olarak nitelendirirken, Alman hükümeti tarafından iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Gazetenin haberinde, “BND’nin Afganistan konusunda değerlendirmeleri eleştirilerek, “Resmi olarak yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam eden, ayrıca paravan şirketleri, dünya çapındaki gizli dinleme ağları ve küresel telefon santrallerine erişimi olan Alman dış istihbaratı BND nasıl bu kadar yanlış değerlendirme yapabilir?” diye soruldu.

SİYASİ FELAKET

BND’ye yönelik iddiaların, Almanya’da hükümete Afganistan’daki durum ve tahliyeler konusunda sert eleştirilerden sonra gelmesi dikkati çekti. Alman kamuoyunda, Alman vatandaşları ve Alman ordusuna yardım eden Afganların tahliyelerinde çıkan aksaklıkları ‘siyasi felaket’ olarak nitelendiriliyor.

TALİAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan’dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha’daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.