Almanya Başbakanı Hürriyet’e konuştu: Hedef Türkiye ile iyi ilişkiler

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23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlere hazırlanan Almanya’nın Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’deki başbakanlık ofisinde Hürriyet Almanya servisinden Ahmet Külahçı’ya konuştu. Türkiye’nin bölgede arabulucu olarak önemli bir rol oynadığını vurgulayan Scholz, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

‘TÜRKLER OLMASA ALMANYA GELİŞEMEZDİ’

- Sayın Başbakan, Türkiye ve Türkler denince aklınıza ne geliyor?

- Başbakan Scholz: Kökleri Türkiye’de olan ve nesillerden beri ülkemizde yaşayan Almanya’daki çok sayıdaki Türk aklıma geliyor. Ve tabii bölgesinde Türkiye’nin arabulucu olarak önemli rol oynadığı, Türkiye ve Almanya arasındaki iyi ekonomik ilişkiler, güzel bir tatil ülkesi ve Türk mutfağı aklıma gelenler. Bu da Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da özelleştirmektedir.

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- Almanya’ya Türk işgücü göçü 63 yıl önce başladı. Bu Almanya için ne ifade etmektedir?

- Başbakan Scholz: Almanya’nın ekonomik refahı, 50’li ve 60’lı yıllarda Türkiye ve diğer ülkelerden gelen ‘Gastarbeiter’ (Misafir işçiler) olmasaydı mümkün olmazdı. Bu, günümüze kadar ülkemizi etkilemektedir. Çoğu Türkiye’den olmak üzere halkımızın üçte birinin kökeni başka ülkelerdedir. İşte bu nedenle de Başbakan olarak Vatandaşlık Yasası’nda reformu hayata geçirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu yasa birçok kişiye kökenlerinin bulunduğu ülke vatandaşlığından feragat etmek zorunda kalmadan Alman vatandaşlığını alma imkânı sağlamaktadır.

‘VATANDAŞLIK YASASI İPTALİ HATA OLUR’

- CDU/CSU’nun bu yasayı iptal etme planlarına ne dersiniz?

- Başbakan Scholz: Bu ülkemiz açısından çok büyük bir hata olur ama bu konudaki kararı 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerde seçmenler verecektir. Şundan eminim ki Almanların çoğu Vatandaşlık Yasası’nda reformu çok yerinde ve doğru bulmaktadır. Şimdi de seçimde doğru partiye oy vererek bunu ortaya koymalılar. CDU/CSU’nun böyle önemli bir reformu iptal etmek istemesine şaşıyorum. Almanya’nın bunu itiraf edip hayata geçirmesinin zamanı çoktan gelmişti. Almanya bir göç ülkesi ve ülkemize gelen, burada işin bir yerinden tutan ve burada yaşamak isteyen insanların bize faydaları var. Burada yaşayan, burada çalışan, dilimizi öğrenen, çocuklarını okula gönderen, meslek eğitimi yapan veya yüksek öğrenim gören bu insanlar Alman vatandaşı olma hakkını da elde etmelidir. Hamburg Eyalet Başbakanı (Belediye Başkanı) olduğum dönemdeki en güzel ve en ünlü anlar Belediye’nin etkinlik salonunda düzenlenen vatandaşlık törenleri, kutlamalarıydı. Birisi Alman vatadaşı olduğunda, kutlamaya ailenin tüm fertleri birlikte gelirdi. Vatandaşlık belgeleri verilir, konuşmalar yapılır, milli marş okunurdu. Gurur verici anlardı.

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- Almanya’da hâlâ Türk kökenli insanların Almanya’ya uyum sağlamak istemediklerini ileri süren insanlar ve partiler var. Sizin görüşünüz nedir?

- Başbakan Scholz: Bu önyargıyı kesinlikle onaylayamam. Almanya’da birçok Türk vatandaşı ve Türk kökenli birçok Alman var. İşinsanı, akademisyen veya sanayi işçisi, hastanelerde, bakım evlerinde çalışanlar var. Burada severek yaşamaktalar ve çok iyi uyum sağlamışlar; çocuklarının, torunlarının okuldaki ve meslekteki kariyerlerinden gurur duymaktalar. Ben uyumun gerçekleştiğini düşünüyorum.

‘ERDOĞAN İLE SÜREKLİ İRTİBATTAYIZ’

- Biraz da birlikte Türkiye’ye bakalım. Alman-Türk ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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- Başbakan Scholz: Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok iyi gelişti. Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan ile sıkı ve yoğun irtibat halindeyiz. Bizi ilgilendiren ortak birçok konuyu görüşüyoruz. Ben Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çaba gösterdim. Gerçekten bu alanda ilerleme kaydetmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ben, geçen yıl ekim ayında olduğu gibi, yalnız karşılıklı ziyaretlerde değil, daha sık buluşuyoruz. NATO Zirvesi, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu veya G20-Zirvesi gibi uluslararası etkinliklerde de buluşuyoruz. Türk hükümeti Ukrayna’daki felaket savaştan kurtulmanın yolunu bulmak için yoğun angajman gösterdi. Özellikle Afrika’ya ve başka yerlere tahıl gönderilebilmesi için Tahıl Sözleşmesi’ne katkısı çok önemliydi.

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- Türkiye 60 yıldır AB üyesi olmak için bekliyor. Bu görünebilir bir süre içinde mümkün mü?

- Başbakan Scholz: Şu anda önemli olan Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesidir, ki bunun için birçok ikili sorunu çözmemiz gerekiyor. Ben görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi için şahsen angajman gösteriyorum.