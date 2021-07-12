Almanya ‘Bandidos MC’ rock grubunu yasakladı
Almanya Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, Almanya genelinde ‘Bandidos MC Federation West Central’ rock grubunu yasakladı.
Aynı zamanda ‘Bandidos MC’nin yan kuruluşu konumundaki ‘38 Chapter’ (bölüm) de yasaklandı. Bakan Seehofer, “Bizim yasalarımızı ayaklar altına alanlara kesinlikle göz yummayız” açıklamasında bulunurken, söz konusu rock gruplarının tüm mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. Federal Krimal Dairesi’nin (BKA) verilerine göre Almanya genelinde bu grup bünyesinde 650’ye yakın rock’çı bulunduğu belirtildi.