Almanya ‘Bandidos MC’ rock grubunu yasakladı

Aynı zamanda ‘Bandidos MC’nin yan kuruluşu konumundaki ‘38 Chapter’ (bölüm) de yasaklandı. Bakan Seehofer, “Bizim yasalarımızı ayaklar altına alanlara kesinlikle göz yummayız” açıklamasında bulunurken, söz konusu rock gruplarının tüm mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. Federal Krimal Dairesi’nin (BKA) verilerine göre Almanya genelinde bu grup bünyesinde 650’ye yakın rock’çı bulunduğu belirtildi.