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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Almanya ‘Bandidos MC’ rock grubunu yasakladı

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Almanya ‘Bandidos MC’ rock grubunu yasakladı

Almanya Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, Almanya genelinde ‘Bandidos MC Federation West Central’ rock grubunu yasakladı.

Aynı zamanda ‘Bandidos MC’nin yan kuruluşu konumundaki ‘38 Chapter’ (bölüm) de yasaklandı. Bakan Seehofer, “Bizim yasalarımızı ayaklar altına alanlara kesinlikle göz yummayız” açıklamasında bulunurken, söz konusu rock gruplarının tüm mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. Federal Krimal Dairesi’nin (BKA) verilerine göre Almanya genelinde bu grup bünyesinde 650’ye yakın rock’çı bulunduğu belirtildi.

Almanya ‘Bandidos MC’ rock grubunu yasakladı

 

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