Almanya-Avusturya sınırı karşılıklı açıldı

KONUYU görüşmek üzere Münih’te bir araya gelen Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) ile Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yapılan istişare sonucu alışveriş yapmak veya ziyaretlerde bulunmak üzere en fazla 24 saat sürmek koşuluyla karşılıklı olarak seyahat edilebileceğini söyledi. Özellikle sınır bölgelerinde ikamet edenler için büyük rahatlama sağlanacağı belirtilerek önceden test zorunluluğunun da kaldırıldığını dile getiren Bavyera Başbakanı Söder, komşu ülke ile bağlantının eskiden olduğu gibi tekrar normalleşme sürecine girecek olmasından mutluluk duyduklarını vurguladı.

2 BİN EURO CEZA KESİLİYORDU

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da 19 Mayıs tarihinden itibaren ülke çapında geniş bir açılma için hazırlık yaptıklarını kaydederek, Alman turistleri beklediklerini dile getirdi. Sınır bölgesinde yaşayan Almanlar, daha ucuz olduğu için akaryakıt almaya Avusturya’ya gidiyor. Yasak kapsamında 2 bin euroya varan cezalar kesiliyordu.