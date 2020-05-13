Almanya-Avusturya sınırı açılıyor

CDU meclis grup toplantısına telekonferansla katılan Başbakan Merkel de sınırların Avrupa içinde adım adım açılacağı işaretini verdi. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre Merkel, bu toplantıda sınır kontrollerinin ‘sonuna kadar’ sürmeyeceğini söyledi ve bunun kendisi için önemini vurguladı. Merkel, sınır kontrollerinde değişikliklerin devamlı komşu ülkelerle istişare içinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Koronavirüs konusunda durumun el vermesi halinde sınırların açık olduğu Schengen sistemine yeniden dönüleceğini belirten Merkel, ancak bunun birçok yerde iki basamaklı bir süreç olacağını söyledi ve en önemlisinin, sınırın en başta girişlere açılması olduğunu belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İÇİNDE

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer sınır kontrollerini mayıs ayı ortasına kadar uzatmıştı. Bu hafta sınır kontrollerinin devam edip etmeyeceği veya ne kadar hafifletileceği konusunda karar bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı ve CDU Genel Başkan adayı Armin Laschet ise sınırların bu hafta tekrar açılmasını istedi. Laschet, “Sınır kontrolleri bu hafta sonlandırılsın ve Avrupa tekrar yerine gelsin” dedi. Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi yapan Merkel’in sınır kontrollerini konuştukları belirtilmişti. Macron, ülkesinin haziran ortasına kadar sınır kontrollerini devam ettirmekten yana olduğunu açıkladı.

AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni de “Yazın Avrupa’da kesinlikle turizm sezonu açılacak, ama kısıtlamalı ve güvenlik önlemleri içinde” dedi. Başbakan Merkel pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da bir telefon görüşmesi yapmış, bu görüşme Avrupa’da bu sezon Türkiye’de yaz tatili ümitlerini artırdı.