Almanya, Avrupa’da rüzgar enerjisinde lider!

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AVRUPA genelinde geçen yıl 13 GW’lık yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kuruldu, ancak bu rakam beklentilerin altında kaldı. WindEurope kurumundan enerji uzmanı Pierre Tardieu, “Bu durum hayal kırıklığı yarattı” dedi. Yetersiz şebeke altyapısı, birçok ülkede devam eden izin sorunları ve zorlu finansal koşullar, rüzgar enerjisi yatırımlarını yavaşlatan başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Ayrıca, liman kapasitesi ve gemi erişimindeki kısıtlamalar da deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini olumsuz etkiledi. 2024 yılında Avrupa’da toplam 16.4 GW’lık yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı.





ULUSAL BİR REKOR

Avrupa’nın toplam rüzgar enerjisi kapasitesi 285 GW’a ulaştı. Ancak, 2030 yılına kadar AB’nin enerji hedeflerine ulaşabilmesi için yılda 30 GW’lık yeni kapasiteye ihtiyaç duyuluyor. WindEurope, 2025-2030 yılları arasında 186 GW’lık yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurulmasını öngörüyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin AB’nin toplam enerji tüketiminin yüzde 42.5’ini karşılaması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için rüzgar enerjisinin önemli ölçüde artırılması gerekiyor. WindEurope, Almanya’yı örnek göstererek, ülkenin 14 GW’lık rüzgar enerjisi projesi için izin vererek ulusal bir rekor kırdığını belirtti. Avrupa Birliği’nin yeni izin yönetmeliklerinin diğer ülkeler tarafından da ulusal mevzuata uyarlanması çağrısında bulunuldu.

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