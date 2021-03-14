Almanya aşı üretimi için düğmeye bastı

HÜKÜMETİN aşı sorumlusu SPD’li siyasetçi Christoph Krupp, 2022’den itibaren Almanya’nın kendi üretim tesislerinde aşı üreterek iç piyasasındaki aşı ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Aşı üretim kapasitesinin AB ülkelerine de ihraç edecek şekilde büyütüleceği kaydedildi. Aşı üretiminde, ilk kez kullanılan mRNA teknolojisinin öncelikli olacağı belirtildi. Bu konuda da Alman BioNTech ve Cuvarec şirketlerinden faydalanırken, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşı üreticileriyle de çalışılması planlanıyor. “Farklı üretim teknikleriyle çalışan şirketler arasında bir ağ kurmalıyız” diyen Krupp, ana madde tedarikinden aşıların şişelenmesi ve lojistiğine kadar birçok üretim aşamasının kontrol altında olması gerektiğini söyledi.