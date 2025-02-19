Almanya asgari ücrette geride kaldı

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Hans-Böckler Vakfı’nın Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (WSI) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 22 AB ülkesinde uygulanan asgari ücretler ortalama yüzde 6.2 oranında yükseldi. En dikkat çekici artışlar Doğu Avrupa ülkelerinde görüldü. Romanya’da asgari ücret yüzde 22.7 oranında, Bulgaristan’da ise yüzde 16.3 oranında arttı. Bu ülkeler, Avrupa Birliği’nin asgari ücret direktifine uyum sağlamak için güçlü adımlar attı. Buna karşın Almanya’da asgari ücret sadece yüzde 3.3 oranında artarak 12.82 Euro’ya yükseldi. Bu oran, yüzde 2.2 olarak açıklanan ocak ayı enflasyon oranı düşünüldüğünde, asgari ücretlilerin reel gelirlerinde kayda değer bir iyileşme sağlamıyor. WSI raporunda, Almanya’daki bu artış ‘mini artış’ olarak tanımlandı.

SAAT ÜCRETİ 15 EURO OLMALI

AB genelinde asgari ücret miktarına bakıldığında, Almanya hâlâ nispeten yüksek bir seviyede bulunuyor. Almanya’nın önünde dört ülke var. Bunlar sırasıyla 15.25 Euro ile Lüksemburg, 14.06 Euro ile Hollanda, 13.50 Euro ile İrlanda ve 12.83 Euro ile Belçika. Avrupa Birliği asgari ücret direktifine göre, asgari ücretin ilgili ülkedeki medyan ücretin en az yüzde 60’ına ulaşması gerektiği belirtiliyor. AB genelinde medyan ücretin yüzde 60’ını karşılayan ülkeler ise Portekiz, Slovenya ve Fransa oldu. Bu ülkeler, asgari ücret konusunda Avrupa’nın en başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Ancak Almanya, bu oranın yüzde 51.7 seviyesinde kaldığı ülkeler arasında yer alıyor. Çalışmanın yazarları, Almanya’da asgari ücretin bu yıl içinde 15 Euro’ya yükselmesi gerektiğini vurguladı. Bu oranla Almanya, AB direktifinin hedeflerini karşılamak için daha fazla adım atmak zorunda.