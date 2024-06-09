Almanya, AP seçimleri için sandık başında

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ALMANYA’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için seçmenler sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği’nin (AB) Hollanda, İrlanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi bazı üye ülkelerinde oylama yapıldı ancak Almanya ve Yunanistan’ın da dahil olduğu 20 AB ülkesinde bugün sandığa gidiliyor. AB çapında 360 milyondan fazla seçmen bulunuyor. AP’de gelecek beş yıl görev yapacak temsilcileri belirleyecek Avrupalı seçmenler 720 sandalye için oylarını kullanıyor. DW Türkçe’nin haberine göre AP’deki 96 milletvekili Almanya’dan olacak. AP seçimleri, yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullandığı Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci seçimleri olma özelliğini taşıyor. Avrupa seçimleri ayrıca ulusal sınırları aşan tek doğrudan seçim niteliğinde. Almanya’da 35 farklı parti ve yapılanmadan 1400 aday yarışıyor.

Anketlere göre Almanya’daki seçimi CDU/CSU’nun büyük farkla kazanması bekleniyor. CDU/CSU’nun ardından SPD, Yeşiller ve aşırı sağcı AfD’nin oyları hemen hemen eşit görünüyor. Anketlerde, Avusturya, Fransa ve İtalya da dahil olmak üzere 27 AB üyesi ülkenin bir kısmında sağ partilerin güçlü bir performans göstermesi muhtemel. Almanya’da ilk kez 16 ve 17 yaşındaki olanlar da AP seçimlerinde oy kullanabiliyor. Federal İstatistik Dairesi’ne göre bu seçmenlerin sayısı yaklaşık 1.4 milyon.