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Almanya alternatif enerji kaynağı arıyor

#Almanya Alternatif Enerji Kaynağı Arıyor#Robert Habeck#AVRUPADAN HABERLER
Almanya alternatif enerji kaynağı arıyor

Almanya, enerji üretiminde Rusya’dan bağımsız yeni yöntemler arıyor. Ülkede nükleer ve kömürden enerji üretimi yeniden konuşulurken, Yeşiller’li Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise Rus gazının alternatifinin kömür veya atom enerjisi olamayacağını söyledi. Ekonomi Bakanlığı’nın da alternatifler üzerinde çalışma yaptığı belirtildi.

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EKONOMİ Bakanı Robert Habeck, bakanlığı tarafından yapılan bir ön incelemenin, planlananın aksine son üç nükleer santralin bu yıl kapatılmamasının Rus gazından bağımsız olmak için bir çıkış yolu olmayacağını gösterdiğini söyledi. “Buna ideolojik olarak direnmem” diyen Habeck, katıldığı bir haber programında “Ancak, nükleer enerji bize 2022/23 kışında yardımcı olmaz” diye konuştu. Habeck, geriye kalan 3 nükleer santralin kapatılmasına yönelik hazırlıkların bir hayli ilerlediğini bu aşamadan sonra, nükleer santrallerin ‘yalnızca en büyük güvenlik endişeleriyle ve muhtemelen henüz güvence altına alınmamış yakıt kaynaklarıyla’ işletilmeye devam edebileceğini ifade ederken, “Kesinlikle bunu istemiyoruz” dedi. Almanya’da hükümetin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın gaz ve petrol arzını tamamen durdurma ihtimaline karşı da hazırlık yaptığı belirtildi. Ancak Habeck, Rusya’nın gelire ihtiyacı olduğu için doğal gaz ve petrolü sunmaya devam edeceğinden emin olduğunu ifade etti. Habeck, “Rusya bu kaynakları sebepsiz yere keserse, o zaman elbette karar verilmiştir demektir ve ondan sonra asla geri dönüş olmayacaktır. Sanırım Putin de bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

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‘AÇIĞI KAPATMAYA YETMEZ’
Alman Sanayici ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı (DIHK) Peter Adrian da Rusya’nın arzı kesmesi durumunda bunun başka bir kaynaktan sağlanacağına inanmadığını söyledi. Adrian, “Norveç, bize sunduğu gaz arzında limite ulaştı ve gazın kesilmesi durumunda bunu telafi edemez. Amerikalılar sıvı gaz vererek destek olmak istiyor. Ancak bu da açığı kapatmaya yetmez” dedi. Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang da Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada, Rusya’ya enerji bağımlılığını eleştirdi. Lang, “Bu nedenle, yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılması ve fosil yakıtlardan bağımsızlığın daha fazla gecikmeden tutarlı bir şekilde üstesinden gelmek için her türlü çabayı göstermeliyiz” dedi. Koalisyonun küçük ortağı FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in Danışmanı Lars Feld ise Ukrayna savaşı bağlamında Almanya’nın kömür ve nükleer enerjiden çıkışının sorgulaması gerektiğini belirtti. Feld, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, “Federal hükümet enerji arzının güvenli kalmasını sağlamalı. Bunu yapmak için her şeyin, hatta nükleer enerji ve kömürün aşamalı olarak kaldırılması bile masaya yatırılması gerekir” dedi.

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