DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:50,
Almanya alarmda! Vaka sayısı da ölü sayısı da arttı
Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224’e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı ise 41 bin 255 olarak açıklandı.
Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 41 bin 255 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 224’e çıktı. Almanya’da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.
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