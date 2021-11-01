Almanya alarmda! Merkel korona zirvesi istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Düğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme İki doktordan şaşırtan davaDüğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava#TRABZON
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
Jessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordumJessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordum#Jessica Simpson
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya alarmda! Merkel korona zirvesi istedi

#Almanya#Jens Spahn#G20
Almanya alarmda Merkel korona zirvesi istedi

Almanya’da artan vakalar nedeniyle henüz yeni hükümet kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel (CDU), eyalet yönetimleriyle yeni bir korona zirvesi yapılmasını istedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) ise, bir süre önce kapatılan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

ALMANYA’da korona vakaları giderek artıyor. Robert-Koch Enstitüsü’n son verilerine göre insidans değeri 100 bin kişide 150’yi aşmış durumda. Günlük onbinlerce yeni vaka ekleniyor, hastane ve kliniklerin yoğun bakım servisleri alarm durumunda. Artan vakaların son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Angela Merkel, görevi devretmeden önce son olarak eyalet başbakanlarının da katılacağı korona zirvesi yapılması talebinde bulundu. G20 zirvesi için bulunduğu Roma’da konuyla ilgili soruları cevaplandıran Federal Başbakan, sağlık sisteminin korunması, vatandaşların tehlikeden uzak tutlması için hükümetin kurulmasından bağımsız tüm eyaletlerin bir araya gelerek alınacak ek önlemlerin muhasebe edilmesini istedi.

AŞI MERKEZLERİNİN AÇILMASINI İSTEDİ
Diğer yandan tazeleyici Booster aşılarının 12 yaş üstü herkese acilen yapılması gerektiğini belirten Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı işlemlerinin hızlı ve sürekli olabilmesi için bir süre önce kapatılan, ancak her ihtimale karşı hazır tutulan aşı merkezlerinin tekrar göreve başlaması çağrısında bulundu. Eyalet yönetimlerine seslenen Spahn, merkezlerin tekrar aktif hale getirilerek ilk aşılama kampanyasında olduğu gibi önce 60 yaş üstü kişilere üçüncü aşıların yapılmasını, ilerleyen günlerde de daha genç insanlara Booster aşısı vurulmasını istedi.

KANTİNLER AYRILDI
Artan vakalar karşısında yeni önlemlere başvuran Bayer, Eon ve Alltours gibi büyük şirketler ise çalışanların yemekhanelerini aşı olanlar ve olmayanlar diye ayrıldığını duyurdu. Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamaya göre 2G kuralına uygun aşı olanlar veya korona atlatanlar bir bölümde, aşı olmayanlar veya şimdiye kadar koronaya yakalanmayanlar farklı bölümlerde ayrı ayrı yemek yiyecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Jens Spahn#G20

BAKMADAN GEÇME!

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka