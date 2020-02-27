Almanya alarmda! 2 günde 10 koronavirüs vakası

ALMANYA’DA son iki günde en az 10 vaka ortaya çıkmasıyla Federal ve eyalet sağlık bakanları alarma geçti. Hastanelerde yoğun bakım servisleri koronavirüs vakaları için yeniden yapılanıyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada ülkede koronavirüsün daha fazla yayılabileceğine işaret ederek, “Almanya’da koronavirüsün yayılmasının başlangıç evresindeyiz. Almanya’da etkili olmayacağı düşüncesi doğru çıkmadı. Virüsü taşıyanların kimlerle temasa ettiğini ve kaç kişiye bulaştırabileceğini izlemek mümkün değil. Almanya, Avrupa ve tüm dünyadaki kamusal alandaki yaşamı da durduramayız. Almanya’daki geniş katılımlı etkinlik ve organizasyonların toptan iptali mümkün değil” dedi. Federal Sağlık Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın ortak kriz masası oluşturduğunu söyleyen Bakan Spahn “Çin’in dışında İtalya, İran, Japonya ve Güney Kore’den gelecek yolcuların da verileri toplanacak. Böylece hastalık riski taşıyan yolcuların temas halinde oldukları kişilere ulaşmak kolay olacak” diye konuştu.

MERKEL İTALYA VE AVUSTURYA’YI ARADI

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise kontrollerin tren ve otobüs yolcuları için de geçerli olacağını belirterek “Hastalığın yayılma zincirini kırmak için nakliyecilerden de sağlık bilgileri istenecek” dedi. Özellikle İtalya ve Avusturya’da virüsün hızla yayılması üzerine Başbakan Angela Merkel de devreye girdi. Merkel, Avusturya ve İtalya başbakanlarıyla telefonda görüştü. Üç ülkenin liderinin koronavirüse yönelik alınacak önlemleri ve yürütülecek ortak çalışmaları konuştuğu öğrenildi. KARNAVALA DA KATILMIŞLAR

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki Heinsberg kasabasında ise koronavirüse yakalananların sayısı iki günde beş olarak açıklandı. Karı-kocadan sonra hastanenin şef doktoru ve onun kızında da virüs tespit edildi. Ayrıca çiftin temas halinde olduğu bir başka kişinin daha virüs taşıdığı belirledi. Beş hasta da Düsseldorf Üniversite Kliniği’nde tedavi altına alındı. Heinsberg kasabasında yaşayan çiftin 15 Şubat’ta Heinsberg’de karnaval kutlamasına katıldığı da tespit edildi. Kapalı alanda yapılan kutlamalarda farklı yaş gruplarından yaklaşık 300 kişinin olduğu belirtildi. Eyalet sağlık bakanlığı yetkilileri yaptıkları çağrıda karnaval kutlamalarına katılanların yetkililere başvurmalarını ve bu 300 kişinin 14 gün boyunca evde karantina altında kalmaları gerektiğini de duyurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Heinsberg’de koronavirüs taşıyan ve hastanede tedavi altında tutulan iki çocuk babası 47 yaşındaki hastanın durumunun kritik olduğu açıklandı. Açıklamada hatanın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Son iki günde dört vaka Baden Württemberg Eylati’nde, bir vaka da Rheinlad Pfalz Eyaleti’nde ortaya çıktı. Böylece ülkede son iki günde tespit edilen vaka sayısı 10’a çıktı. Rheinland Pfalz Eyaleti’nde virüse yakalanan kişinin 41 yaşında asker olduğu açıklandı. Askerin tedavisine ise Koblenz Askeri Hastanesi’nde başlandı.

DÜZENLİ OLARAK ELLERİNİZİ YIKAYIN

Almanya’da bulaşıcı hastalıklarla ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Robert Koch Enstitüsü de virüsün hızla yayılması üzerine bir açıklama yaptı. Enstitünün Başkanı Lothar Wieler, İtalya’nın yaptığı yanlışı Almanya’nın yapmaması gerektiğini belirtirken “Çok ağır bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ancak savunmasız da kalmıyoruz. Herkes hastalığa karşı kendisini korumak için bir şeyler yapabilir. Düzenli olarak ellerinizi sabunla yıkamak gibi” dedi.

ALMAN İŞ DÜYASINDAN UYARI

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile Alman Sanayi Federasyonu (BDI), koronavirüs salgınının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi. DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün yayılmasının bu yıl Alman ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olacağını vurguladı. Alman şirketlerinin, küresel güçlü bir ağa sahip olmasına rağmen koronavirüsün küresel ticarete etkisinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Treier, “Çin’deki Çinli ve Alman şirketlerinde üretim kaybı, Çin ile komşu Asya ülkeleri arasındaki büyük seyahat kısıtlamaları ve ticarette yaşanan düşüşler, turizm ve perakende sektöründeki talep kaybı, Almanya ve Avrupa ekonomilerini etkileyebilecek senaryolardır” dedi. Treier, birçok şirketin yatırım planlarını askıya aldığına ve iş seyahatlerini iptal ettiğine işaret ederek, Almanya’da ekonomik büyüme zayıflamış olduğu için bu olumsuzlukların hepsinin yanlış zamanda ortaya çıktığını kaydetti.

ALMAN EKONOMİSİ İÇİN STRES TESTİ

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang da söz konusu salgına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Alman ekonomisi için bir ‘stres testi’ olduğunu belirtti. Virüsün etkilerinin küresel ekonomi ve ihracata dayalı Alman sanayisinde açıkça görüldüğünü ifade eden Lang, Çin’de faaliyet gösteren 5 binden fazla Alman şirketinin, salgından dolayı şu anda tedarik, üretim ve satışlarla ciddi şekilde kısıtlamalarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. Lang, Çin’in Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, “Çin, Alman dış ticaretinin yaklaşık yüzde 8.5’ini oluşturuyor. Virüsün etkileri konusunda büyük belirsizlik var. Ekonomi, gözle görülür olumsuz etkiler nedeniyle tehdit altındadır” değerlendirmesinde bulundu. Alman sanayicilerin, Alman hükümetinden koordineli bir ekonomi politikası yaklaşımı talep ettiğini aktaran Lang, “Sağlığın korunmasına ek olarak, siyaset bir an önce ekonomik kriz yönetimine de odaklanmalıdır” ifadesini kullandı.