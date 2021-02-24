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Avrupa
AA / Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Almanya, Afganistan’daki askerlerin görev süresini uzatıyor

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Almanya, Afganistan’daki askerlerin görev süresini uzatıyor
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Alman hükümeti, Afganistan’daki askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2022’ye kadar uzatma kararı aldı.

BAKANLAR Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO’nun Kararlı Destek Misyonu’nun bir parçası olarak bu ülkede 1300 askerin konuşlandırılmasını sürdürme kararı aldı. Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil’deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi. Görev süresi 31 Mart’ta dolacak Alman askerlerinin, 31 Ocak 2022’ye kadar Afganistan’da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclis’in onay vermesi gerekiyor. Afganistan’daki Alman askerlerinin bir yıllık maliyetlerinin 427 milyon euro olduğu bildirildi.

 

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