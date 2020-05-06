Almanya açılıyor

BAŞBAKAN Angela Merkel, korona önlemlerinin kaldırılması üzerine hazırlanan karar taslağını bugün eyalet başbakanlarıyla görüşüyor. Hürriyet gazetesinin ulaştığı karar taslağına göre Almanya, büyük etkinlik ve şenlikler hariç tüm önlemleri belirli şartlarda kaldırmaya hazırlanıyor.





MAĞAZALAR, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ: 20 Nisan tarihinden beri 800 metre kareye kadar olan iş yerlerinin açılmasına izin verilmişti. Şimdi büyüklük sınırı olmadan tüm dükkanlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, hijyen, müşteri girişini kontrollü yönlendirme ve uzun kuyruklardan kaçınma şartları altında açılacak.





OKULLAR, KREŞLER: Tüm okullar yaz tatiline kadar kademeli biçimde açılmış olacak. Kreşlerde 11 Mayıs tarihinden itibaren acil çocuk bakımı kapasitesi genişletilecek.





HASTANELER, HUZUREVLERİ: Hastane, huzurevi, engelliler ve yaşlılar bakımevlerinde ziyaret imkânı sağlanacak.

SPOR: Futbol maçlarına başlanacak. Ancak başlamadan önce iki hafta karantina uygulanacak. Maçların ne zaman başlanacağı konusunda karar taslağında kesin bir tarih yazmıyor. Ancak 15 veya 21 Mayıs tarihleri konuşuluyor. Ayrıca açık havada antrenman ve spor faaliyetlerine 1.5-2 metre mesafe ve temassız şartıyla izin verilecek.





KÜLTÜREL ETKİNLİKLER: Müzeler, sergiler, hayvanat bahçeleri ziyarete açılacak.

TURİZM: Yurtdışına seyahat şimdiki şartlarda zor görünüyor. Ancak Almanya içinde seyahat mümkün olacak. Ekonomi bakanları 9-22 Mayıs tarihleri arasında restoran, kafe, bar, otel ve pansiyonların açılmasında anlaştı.

KİLİSE VE CAMİLER: İbadethaneler hijyen ve sosyal mesafe şartları altında ibadete açılacak.





KONSER VE ŞENLİKLER: Panayır, festival ve konser gibi büyük etkinlikler üzerindeki yasak en az 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

SOSYAL MESAFE: En az 1.5 metre sosyal mesafe kuralı ‘uzun süre daha’ uygulamada kalacak.

TRACING APP: Virüs bulaş zincirini takip ve kırmak için korona uygulaması gönüllülük temeline dayanacak.

ÜST SINIR ÖNLEMİ: Federal hükümet önlemlerde yumuşama kararlarını büyük ölçüde eyaletlere bırakıyor. Ancak bunun karşılığında önlem olarak üst sınır uygulaması getirmek istiyor. Karar taslağına göre bir yerde veya bölgede 100 bin kişi başına yeni vaka sayısı 50’yi geçerse, hemen yetkili eyalet o bölgede yeni sınırlamaları uygulamaya koyacak.