Almanya AB Dönem Başkanı

ALMANYA 1 Haziran-31 Aralık 2020 arasında AB Dönem Başkanı. Bu süre içinde Almanya, AB bakanlar konseyini yönetecek ve önemli siyasi konuları belirleyecek. Ancak koronavirüs Almanya’nın AB dönem başkanlığı planlarını da altüst etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB dönem başkanı olarak hedeflerinin Avrupa’yı krizin içine girdiği durumdan daha güçlü çıkarmak olduğunu vurguladı. Dönem Başkanlığı süresince Almanya’nın diğer hedefleri ise AB’nin dünya politikasındaki rolünü güçlendirmek, iklim ve çevre konularına ağırlık, birlik içinde sosyal dayanışmayı artırmak, AB’den çıkan İngiltere ile ilişkileri düzenlemek.

TEK YÜZLÜ ŞERİT

Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı ilkesi ‘Birlikte Avrupa’yı Yeniden Güçlendirmek.’ Sembolü ise ünlü Alman matematikçi August Ferdinand Möbius’un tanımladığı ‘Möbius Şeridi.’ Möbius şeridi geometrik olarak uzunca bir şeridin bir ucunu 180 derece bükerek diğer ucuyla birleştirilmesi sonucu elde edilen yüzey. Bir şeridin iki yüzü olduğu halde, Möbius Şeridi böylece bir yüze sahip oluyor. Şeridin bir kenarı ve bir yüzü var. Sembol Avrupa’nın farklı yüz ve çıkarlarına rağmen birliğini simgeliyor.

AVRUPA’YI GÜÇLENDİRMEK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa’yı yeniden güçlendirmenin en baştaki görevleri arasında geldiğini vurguladı. Maas bunun yanında AB içinde işbirliğini ve birlikte hareket etmeyi güçlendireceklerini söyledi. Başbakan Merkel de iddialı konuştu ve AB’yi dünyanın istikrar çapası yapacaklarını kaydetti. Korona krizi Avrupa’da Almanya’dan beklentileri de artırdı. Almanya AB olarak krizden çıkmak için AB’nin Asya ve Afrika’yla arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek istiyor. Eylül ayında Leipzig kentinde AB Çin zirvesi düzenleniyor. Bunu ekim ayında AB Afrika zirvesi takip edecek.