Almanya, AB dışında seyahatleri yasakladı

AVRUPA Birliği liderleri koronavirüs krizi nedeniyle telekonferans zirvesinde kıtaya Avrupa dışından seyahat yasağı kararı aldı. Yasak en az 30 gün geçerli olacak. Almanya Başbakanı Merkel, yasağı hemen uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Bu sabah Avrupa dışından Frankfurt Havaalanı’na gelen yolcular geri çevrildi. Başbakan Merkel, AB liderleriyle telekonferans zirvesinde krizle mücadeleyi ve ekonomi üzerinde bırakacağı ‘ciddi, çok ciddi sonuçları’ ele aldıklarını söyledi.

PARA SIKINTISI YOK

Başbakan Merkel insanların para sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle bankalardan para çektiği söyleyerek “Bunun için hiçbir gerekçe yok” dedi ve para akışının garanti altında olduğunu vurguladı. Merkel halkı resmi açıklamalara uymaya çağırdı, internette dolaşan yalan haberlere karşı uyardı.